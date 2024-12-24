Арсен Мирзоян объяснил, почему Нина Матвиенко была против начала его романа с Тоней
Певец Арсен Мирзоян отреагировал на признание своей жены Тони Матвиенко. Она говорила, что ее мама, легендарная артистка Нина Матвиенко, была против начала их отношений.
В интервью РБК-Украина Мирзоян объяснил, почему так произошло и удалось ли ему наладить отношения с Ниной Митрофановной.
Так, Тоня рассказывала, что ее мама не обрадовалась, когда она начала встречаться с Арсеном.
"Не нравилось то, что у него уже была семья. Дети, семья, ответственность. Что он не будет полностью финансово только мне помогать, что там еще есть дети. Это в целом сложно", - вспомнила Матвиенко.
Тоня Матвиенко с мамой и мужем (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Впрочем, она все же построила отношения с Мирзояном. И сейчас сам певец признается, что понимает, почему его свекровь так думала в прошлом.
"В принципе, это прогнозируемо было. Все начиналось с дружбы, против которой никто не был. А когда начались встречания, здесь, может, я и сам против был. Мы же в начале просто дружили, просто друзья. И я понимал, что надо держать дистанцию. Ну и, в конце концов, не удержались", - пояснил певец.
Мирзоян и Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Когда же он и Тоня начали встречаться, ему удалось быстро наладить контакт. Мирзоян отметил, что Нина Митрофановна была мудрой женщиной.
"И жизнь есть жизнь", - резюмировал он.
Нины Митрофановны не стало 8 октября 2023 года. Матвиенко умерла за несколько дней до своего 76-летия. Оказалось, певица несколько лет боролась с серьезной болезнью.
Недавно Тоня Матвиенко рассказывала, как она и ее братья разделили наследство. Певице остался дом, в котором она сейчас живет.
"Мы продолжаем жить в доме мамы. И все в наследство досталось мне. Мы поделили. Им остальное досталось, а мне дом. У нас от родителей есть недвижимость. И после смерти мамы мы договорились, кто что хочет. Без скандалов поделили. Папа со мной живет. И так будет всегда, потому что это мой папа", - объясняла дочь Нины Митрофановны.