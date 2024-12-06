Тоня Матвієнко зізналася, як з братами поділила спадщину мами

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки у програмі "Ранок у великому місті".

Так, артистка поділилася, що разом із братами Януарієм та Андрієм вони вже узгодили розподіл спадщини.

Співачці залишився заміський будинок, в якому вона зараз живе разом із чоловіком, донькою та батьком. Іншу частину нерухомості отримали її брати.

"Ми продовжуємо жити в будинку мами. І все у спадок дісталося мені. Ми поділили. Їм інше дісталося, а мені будинок. У нас від батьків є нерухомість. І після смерті мами ми домовилися, хто що хоче. Без скандалів поділили. Тато зі мною живе. І так буде завжди, бо це мій тато", - розповіла знаменитість.

Тоня Матвієнко з братами (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Співачка зізналася, що кімната її матері у будинку залишається для неї особливим місцем. Тоня зазначила, що навіть через понад рік після смерті Ніни Матвієнко їй усе ще важко емоційно впоратися із втратою.

"Мабуть, до кінця ще немає цього прийняття, що людини немає. Я не оговталася, але кімнатка її є. А я продовжую співати", - сказала виконавиця.

Що відомо про смерть Ніни Матвієнко

Народна артистка України померла 8 жовтня 2023 року в Києві. Її поховали 11 жовтня на Звіринецькому кладовищі.

Донька легенди зізналася, що ще у серпні стало відомо про хворобу її матері, яка тривала близько чотирьох років.

Ніна Матвієнко з братами (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Чоловік співачки, Арсен Мірзоян, уточнив, що причиною смерті Ніни Матвієнко стала онкологія. Співачка тривалий час перебувала на лікуванні в лікарні.