UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Арнольд Шварценеггер влаштував костюмоване різдвяне паті у родинному колі (фото)

Арнольд Шварцнеггер (фото: instagram.com/schwarzenegger)
Автор: Юлія Любченко

Арнольд Шварцнеггер разом зі своєю родиною влаштував костюмовану різдвяну вечірку.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories сина актора.

Арнольд Шварценеггер влаштував різдвяну вечірку  

76-річний актор та вже колишній губернатор Каліфорнії засвітився на різдвяному селфі свого сина Патріка Шварценеггера.

Вечірка, ймовірно, була костюмована, оскільки всі присутні члени родини з чоловічої сторони, були одягнені в однакові сорочки. До речі, вони є дуже цікавими, адже зшиті ніби-то з клапанів тканини різного кольору, що може здатися трохи дивним поєднанням. 

Проте саме такі яскраві кольори дарують святковий настрій всій родині. І на даному фото можна помітити, наскільки радісними та щасливими є всі чоловіки, що присутні на ньому. 

Також свої образи чоловіки доповнили темними сонцезахисними окулярами і весело позують на фоні прикрашеної новорічної ялинки. 

Особливу радість випромінює Арнольд, адже він посміхається на всі 32 зуби, тримаючи камеру, поки всі інші позаду нього позують з такими ж широкими посмішками.

Скриншот

В історії Патріка в Instagram зірка "Термінатора" та його сини Патрік і Крістофер Шварценеггери позують біля свого зятя Кріса Пратта. Зірка "Вартових Галактики" одружена зі старшою дитиною Арнольда та Марії Шрайвер, Кетрін Шварценеггер Пратт. 

"Чад, Бред, Тед, Трент", - жартома написав Патрік у підписі до Stories. 

Варто нагадати, що Арнольд і Шрайвер мають дочок Кетрін і Крістіну, між якими різниця у 2 роки, а також синів Патріка і Крістофера. У нього також є Джозеф Баена від Мілдред Патрісії Баени.

Тож, це фото демонструє абсолютно щасливу зіркову родину Арнольда та їхнє вміння весело і яскраво проводити час разом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Арнольд ШварценеггерРіздво