Девід Бекхем показав, як проводить час з родиною на відпочинку (фото)

Девід Бекхем разом з родиною майже в усьому складі проводить різдвяні свята у Маямі і ділиться розслабленими фотографіями.

Девід Бекхем показав, як відпочиває у родинному колі

Новорічні свята - це завжди гарний привід провести час з родиною, оскільки у кожної сім’ї є свої традиції, яких вони притримуються з року в рік.

Родина Бекхемів любить проводити час разом, це можна помітити, якщо спостерігати за їхніми соціальними мережами, адже кожен член родини Бекхемів є соціально активним і ділиться своїм життям з широкою аудиторією прихильників.

Зараз зіркова родина футболіста і модельєрки разом із дітьми відпочивають у Маямі і вже встигли показати, як пройшло їхнє родинне Різдво у теплих краях. Днями Вікторія виклала кілька серій фото зі святкування. Було зрозуміло, що свої вечірки вони ретельно планували, адже на свято навіть Санта завітав.

Різдво минуло, а ось відпочинок Девіда, Вікторії та їхніх дітей продовжується. Доказом цього є новий пост футболіста в Instagram. Багатодітний батько показав, як він разом з дружиною, старшим сином пари Брукліном і його дружиною Ніколою Пельтц, а також з молодшими дітьми Круз і Харпер проводять час на пляжі і випивають коктейлі.

На цих фото всі члени зіркової родини виглядають настільки щасливими, що складається повне враження того, що вони взагалі не знають, що таке негаразди та сварки.

Проте скандали після виходу їхнього автобіографічного фільму кажуть про зворотне. Але це не має жодного значення в ті миті, коли сім’я має змогу зібратися разом на розкішному відпочинку та провести цей час так, як їм того хочеться і головне, що всі вони отримують від цього частинку щастя.

Девід Бекхем відпочиває з родиною (фото: instagram.com/davidbeckham)