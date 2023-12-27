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Арнольд Шварценеггер устроил костюмированное рождественское пати в кругу семьи (фото)

Арнольд Шварцнеггер (фото: instagram.com/schwarzenegger)
Автор: Юлия Любченко

Арнольд Шварцнеггер вместе со своей семьей устроил костюмированную рождественскую вечеринку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories сына актера.

Арнольд Шварценеггер устроил рождественскую вечеринку

76-летний актер и уже бывший губернатор Калифорнии засветился на рождественском селфе своего сына Патрика Шварценеггера.

Вечеринка, вероятно, была костюмирована, поскольку все присутствующие члены семьи с мужской стороны были одеты в одинаковые рубашки. Кстати, они очень интересны, ведь сшиты якобы из клапанов ткани разного цвета, что может показаться несколько странным сочетанием.

Однако именно такие яркие цвета дарят праздничное настроение всей семье. И на данном фото можно заметить, насколько радостны и счастливы все присутствующие на нем мужчины.

Также свои образы мужчины дополнили темными очками и весело позируют на фоне украшенной новогодней елки.

Особую радость излучает Арнольд, ведь он улыбается на все 32 зуба, держа камеру, пока остальные позади него позируют с такими же широкими улыбками.

Скриншот

В истории Патрика в Instagram звезда "Терминатора" и его сыновья Патрик и Кристофер Шварценеггеры позируют у своего зятя Криса Пратта. Звезда "Сторожевых Галактики" замужем за старшим ребенком Арнольда и Марии Шрайвер, Кэтрин Шварценеггер Пратт.

"Чад, Брэд, Тед, Трент", - в шутку написал Патрик в подписи к Stories.

Стоит напомнить, что у Арнольда и Шрайвера есть дочери Кэтрин и Кристина, между которыми разница в 2 года, а также сыновей Патрика и Кристофера. У него также есть Джозеф Баэн от Милдред Патрисии Баены.

Это фото демонстрирует абсолютно счастливую звездную семью Арнольда и их умение весело и ярко проводить время вместе.

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Арнольд ШварценеггерРождество