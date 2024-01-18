Арнольд Шварценеггер натрапив на неприємність у Мюнхені: про що мова

Чому Арнольда Шварценеггера затримали на митниці

Відомий актор прилетів у Мюнхен заради участі у кліматичному форумі та потрапив у дуже дивну, трохи неприємну і нову для себе ситуацію - його затримали на митниці.

Причиною стало те, що Арнольд, ймовірно, забув задекларувати свій годинник за 20 тисяч євро, який виготовлено швейцарською компанією Audemars Piguet особисто для нього.

"Годинник мав бути зареєстрованим, адже він є імпортом.Тому ми порушили кримінальну справу за податковим законодавством. Ймовірно Арнольд хотів ухилитися від сплати податків", - наголосив представник митниці.

В підсумку Шварценеггера протримали кілька годин і після допиту відпустили. Тепер йому необхідно заплатити 35 тисяч євро штрафу, що перевищує ціну самого годинника.

Арнольд Шварцнеггер (фото: instagram.com/schwarzenegger)

Арнольд віз годинник, щоб виставити його на благодійному аукціоні в рамках Всесвітнього кліматичного саміту. Але чи вдасться йому тепер це зробити, питання.

В аеропорту зазначили, що Шварценеггер дуже спокійно сприйняв цю ситуацію та відповідав на всі питання, які йому задавали на митниці. Він наголосив, що ніколи не підписував подібних декларацій.

"Арнольд співпрацював на кожному етапі, навіть попри те, що це інколи мало кумедний вигляд. Така собі, комедія з помилок, з якої вийшов би дуже цікавий фільм про поліцейських", - додали співробітники митниці.