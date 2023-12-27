Арнольд Шварценеггер влаштував костюмоване різдвяне паті у родинному колі (фото)
Арнольд Шварцнеггер разом зі своєю родиною влаштував костюмовану різдвяну вечірку.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories сина актора.
Арнольд Шварценеггер влаштував різдвяну вечірку
76-річний актор та вже колишній губернатор Каліфорнії засвітився на різдвяному селфі свого сина Патріка Шварценеггера.
Вечірка, ймовірно, була костюмована, оскільки всі присутні члени родини з чоловічої сторони, були одягнені в однакові сорочки. До речі, вони є дуже цікавими, адже зшиті ніби-то з клапанів тканини різного кольору, що може здатися трохи дивним поєднанням.
Проте саме такі яскраві кольори дарують святковий настрій всій родині. І на даному фото можна помітити, наскільки радісними та щасливими є всі чоловіки, що присутні на ньому.
Також свої образи чоловіки доповнили темними сонцезахисними окулярами і весело позують на фоні прикрашеної новорічної ялинки.
Особливу радість випромінює Арнольд, адже він посміхається на всі 32 зуби, тримаючи камеру, поки всі інші позаду нього позують з такими ж широкими посмішками.
Скриншот
В історії Патріка в Instagram зірка "Термінатора" та його сини Патрік і Крістофер Шварценеггери позують біля свого зятя Кріса Пратта. Зірка "Вартових Галактики" одружена зі старшою дитиною Арнольда та Марії Шрайвер, Кетрін Шварценеггер Пратт.
"Чад, Бред, Тед, Трент", - жартома написав Патрік у підписі до Stories.
Варто нагадати, що Арнольд і Шрайвер мають дочок Кетрін і Крістіну, між якими різниця у 2 роки, а також синів Патріка і Крістофера. У нього також є Джозеф Баена від Мілдред Патрісії Баени.
Тож, це фото демонструє абсолютно щасливу зіркову родину Арнольда та їхнє вміння весело і яскраво проводити час разом.
Раніше ми розповідали про те, як українські ветерани готувалися до встановлення рекорду Арнольда Шварцнеггера.
Також читайте наш матеріал про те, що Девід Бекхем показав, як проводить час з родиною на відпочинку.