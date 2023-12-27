Арнольд Шварценеггер влаштував костюмоване різдвяне паті у родинному колі (фото)

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -stories сина актора.

Арнольд Шварценеггер влаштував різдвяну вечірку

76-річний актор та вже колишній губернатор Каліфорнії засвітився на різдвяному селфі свого сина Патріка Шварценеггера.

Вечірка, ймовірно, була костюмована, оскільки всі присутні члени родини з чоловічої сторони, були одягнені в однакові сорочки. До речі, вони є дуже цікавими, адже зшиті ніби-то з клапанів тканини різного кольору, що може здатися трохи дивним поєднанням.

Проте саме такі яскраві кольори дарують святковий настрій всій родині. І на даному фото можна помітити, наскільки радісними та щасливими є всі чоловіки, що присутні на ньому.

Також свої образи чоловіки доповнили темними сонцезахисними окулярами і весело позують на фоні прикрашеної новорічної ялинки.

Особливу радість випромінює Арнольд, адже він посміхається на всі 32 зуби, тримаючи камеру, поки всі інші позаду нього позують з такими ж широкими посмішками.

Скриншот

В історії Патріка в Instagram зірка "Термінатора" та його сини Патрік і Крістофер Шварценеггери позують біля свого зятя Кріса Пратта. Зірка "Вартових Галактики" одружена зі старшою дитиною Арнольда та Марії Шрайвер, Кетрін Шварценеггер Пратт.

"Чад, Бред, Тед, Трент", - жартома написав Патрік у підписі до Stories.

Варто нагадати, що Арнольд і Шрайвер мають дочок Кетрін і Крістіну, між якими різниця у 2 роки, а також синів Патріка і Крістофера. У нього також є Джозеф Баена від Мілдред Патрісії Баени.

Тож, це фото демонструє абсолютно щасливу зіркову родину Арнольда та їхнє вміння весело і яскраво проводити час разом.