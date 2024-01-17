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Зіркові "близнюки". Хто вони, знаменитості, яких легко сплутати (фото)

Середа 17 січня 2024 22:22
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Зіркові "близнюки". Хто вони, знаменитості, яких легко сплутати (фото) Зірки, які схожі одне на одного (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Серед зірок можна зустріти достатньо умовних “близнюків”, оскільки вони дуже схожі одне на одного і часто їх плутають глядачі.

РБК-Україна (проект Styler) зробило підборку акторів "близнюків" і залюбки ділиться ним з вами.

Кіра Найтлі та Наталі Портман

Завдяки тому, що жінки виглядають як сестри, одного разу Джордж Лукас запросив Кіру Найтлі на роль двійника Королеви Амідали Сабе в сазі "Зоряні війни", в якому грала Наталі Портман.

Обидві акторки стали успішними актрисами, яких часто плутають між собою. Їхня різниця у віці лише 4 роки та оскільки обидві не виглядають на свій вік, вони й зараз дуже сході.

Зіркові &quot;близнюки&quot;. Хто вони, знаменитості, яких легко сплутати (фото)

Кіра Найтлі (фото: instagram.com/fanklubkeiraknightley)

Зіркові &quot;близнюки&quot;. Хто вони, знаменитості, яких легко сплутати (фото)

Наталі Портман (фото: instagram.com/natalieportman)

Данієль Редкліф та Елайджа Вуд

Данієля Редкліфа, який виконав роль Гаррі Поттера і став улюбленим героєм дітей і дорослих в усьому світі є дуже схожим на виконавця головної ролі у не менш цікавій трилогії “Володар перснів” Елайджа Вуду.

Чоловіки дійсно дуже схожі та неодноразово у своїх інтерв’ю розповідали про те, як часто їх обох плутають. Все це через великі блакитні очі та типаж.

Зіркові &quot;близнюки&quot;. Хто вони, знаменитості, яких легко сплутати (фото)Зіркові &quot;близнюки&quot;. Хто вони, знаменитості, яких легко сплутати (фото)

Данієль Редкліф та Елайджа Вуд (фото: instagram.com/daily_storm)

Ріанна та Прісцилла Беатріс

Ріана підкорила серця мільйонів фоловерів не лише завдяки своїм пісням, а ще й екзотичній зовнішності. Прісцилла має неймовірну схожість з зіркою, тому почала успішно цим користуватися. Дівчина веде свій блог і повторює образи співачки для своїх шанувальників.

Зіркові &quot;близнюки&quot;. Хто вони, знаменитості, яких легко сплутати (фото)

Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Зіркові &quot;близнюки&quot;. Хто вони, знаменитості, яких легко сплутати (фото)

Присцилла Беатріс (фото: instagram.com/priscila.beatrice)

Кіану Рівз та Кріс Клейн

Кіану Рівз та Кріс Клейн дуже схожі одне на одного. Звичайно, Кріс Клейн не настільки знаменитий, але на його рахунку також є кілька відомих ролей, наприклад, "Американський пиріг" та у його продовженнях.

Крім того, в акторів суттєва різниця у віці - Кіану старший на 15 років, але це не заважає глядачам плутати акторів.

Зіркові &quot;близнюки&quot;. Хто вони, знаменитості, яких легко сплутати (фото)

Кіану Рівз (фото: instagram.com/keanu.charles.reeves)

Зіркові &quot;близнюки&quot;. Хто вони, знаменитості, яких легко сплутати (фото)

Кріс Клейн (фото: instagram.com/iamchrisklein)

Міла Йовович та Лінда Євангеліста

Міла Йовович та Лінда Євангеліста неймовірно схожі одна на одну навіть попри різницю у віці в 10 років. Вони мають однаковий колір очей та форму обличчя, що і дозволяє прихильникам плутати жінок.

Зіркові &quot;близнюки&quot;. Хто вони, знаменитості, яких легко сплутати (фото)

Міла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)

Зіркові &quot;близнюки&quot;. Хто вони, знаменитості, яких легко сплутати (фото)

Лінда Євангеліста (фото: instagram.com/lindaevangelista)

Раніше ми розповідали про те, як змінились головні актори трилогії "Володар перснів".

Також читайте наш матеріал про те, що персонажів "Гаррі Поттера" могли втілити інші актори.

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актори зірки