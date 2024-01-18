Арнольд Шварценеггер попал в неприятную ситуацию в Мюнхене: о чем речь

Почему Арнольда Шварценеггера задержали на таможне

Известный актер прилетел в Мюнхен ради участия в климатическом форуме и попал в очень странную, неприятную и новую для себя ситуацию - его задержали на таможне.

Причиной стало то, что Арнольд, вероятно, забыл задекларировать свои часы за 20 тысяч евро, изготовленных швейцарской компанией Audemars Piguet лично для него.

"Часы должны были быть зарегистрированными, ведь они являются импортом. Поэтому мы возбудили уголовное дело по налоговому законодательству. Вероятно, Арнольд хотел уклониться от уплаты налогов", - подчеркнул представитель таможни.

В результате Шварценеггера продержали несколько часов и после допроса отпустили. Теперь ему необходимо заплатить 35 тысяч евро штрафа, что превышает цену самих часов.

Арнольд Шварцнеггер (фото: instagram.com/schwarzenegger)

Арнольд вез часы, чтобы выставить их на благотворительном аукционе в рамках Всемирного климатического саммита. Но удастся ли ему это сделать, вопрос.

В аэропорту отметили, что Шварценеггер очень спокойно воспринял эту ситуацию и отвечал на все вопросы, которые ему задавали на таможне. Он отметил, что никогда не подписывал подобные декларации.

"Арнольд сотрудничал на каждом этапе, даже несмотря на то, что это иногда выглядело забавным. Такая себе, комедия по ошибкам, из которой получился бы очень интересный фильм о полицейских", - добавили сотрудники таможни.