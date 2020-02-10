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В армію по СМС: чи будуть призовники отримувати повістки на смартфони

STYLERЖиття    10.02.2020 - 13:49
В армію по СМС: чи будуть призовники отримувати повістки на смартфони
Призов в армію 2020 (колаж: РБК-Україна)

Призов в армію в Україні почав обростати провокативними новинами

Призов в армію в Україні з 18 років наробив ажіотажу і породив низку чуток. Одним з таких стало повідомлення, що юнаки почнуть отримувати повістки на свої смартфони через додаток "Дія". Але нещодавно в Міністерстві цифрової трансформації розставили всі крапки над "і".

Нагадаємо, що 16 січня Володимир Зеленський видав указ, згідно з яким в армію зможуть призивати з 18 років. Але в цьому віці юнаки зможуть піти в армію добровільно, а от з 20 років - призов буде обов'язковим.

Так, на сторінці відомства з'явилося спростування цієї фейкової новини про розсилання повісток в армію через повідомлення в додатку "Дія". Автори програми акцентували на тому, що вони не мають наміру створювати "цифровий концтабір", а сам сервіс потрібен лише для зручності українців.

"Не ведіться на фейки. Мобільний додаток "Дія" лише дозволяє мати у своєму смартфоні електронні документи і зручно ними користуватися. Ми не створюємо цифровий концтабір", - сказано в смартфоні.

Також у міністерстві наголосили, що програма - справа добровільна. І жартома порадили, що ті, хто від чогось ховається, завжди можуть залишатися оффлайн, а ще "зберігати свої паперові документи в ящику з трьома замками".

В армію по СМС: чи будуть призовники отримувати повістки на смартфони

"Дія" не буде розсилати повістки в армію (скрін: facebook.com/eGovernanceUkraine)

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