Архітектори показали план "15-хвилинного міста". Ось як воно виглядатиме (фото)

Нью-Йоркські архітектори розробили план "15-хвилинного міста" та поділились візуалізацією проєкту. Той включає житлові будинки, торговельну та соціальні інфраструктури.
Про це повідомляє Dezeen.
Проєкт розробила архітектурна студія ODA. План включає безліч будинків, магазинів, офісів, культурних центрів, з об'єктами соціальної інфраструктури, збудованих навколо громадського парку, площею 3716 квадратних метрів.
Проєкт планують збудувати за концепцією "15-хвилинного міста". За словами вченого Карлоса Морено, мається на увазі міські конфігурації, в яких всі зручності розташовані в межах 15-хвилинної прогулянки або поїздки громадським транспортом від чийогось будинку.
Збудувати "15-хвилинне місто" планують у Квінсі - одному із районів Нью-Йорка. Там один із найнижчих показників співвідношення зелених насаджень на душу населення у місті. Тому створення громадського парку стало центральним елементом плану.
Ділянка, на якій планують реалізувати проєкт, зараз зайнята автостоянками з бетонним покриттям та промисловими спорудами.
На багатьох будинках планують встановити сонячні панелі й зробити пристосування для збирання дощової води. У кожному кварталі облаштують громадські парки чи площі. Розробники плану повідомляють, що це буде перше 15-хвилинне місто у Нью-Йорку.
Будівництво проєкту розпочнуть у 2023 році, а перші будівлі здадуть в експлуатацію у 2025 році.
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