Архітектори показали план "15-хвилинного міста". Ось як воно виглядатиме (фото)

Концепція "15-хвилинного місто"

Проєкт розробила архітектурна студія ODA. План включає безліч будинків, магазинів, офісів, культурних центрів, з об'єктами соціальної інфраструктури, збудованих навколо громадського парку, площею 3716 квадратних метрів.

Проєкт планують збудувати за концепцією "15-хвилинного міста". За словами вченого Карлоса Морено, мається на увазі міські конфігурації, в яких всі зручності розташовані в межах 15-хвилинної прогулянки або поїздки громадським транспортом від чийогось будинку.

"15-хвилинне місто" планують збудувати у Квінсі - одному із районів Нью-Йорка (Скриншот)

Збудувати "15-хвилинне місто" планують у Квінсі - одному із районів Нью-Йорка. Там один із найнижчих показників співвідношення зелених насаджень на душу населення у місті. Тому створення громадського парку стало центральним елементом плану.

Ділянка, на якій планують реалізувати проєкт, зараз зайнята автостоянками з бетонним покриттям та промисловими спорудами.

Будівництво планують розпочати у 2023 році (Скриншот)

На багатьох будинках планують встановити сонячні панелі й зробити пристосування для збирання дощової води. У кожному кварталі облаштують громадські парки чи площі. Розробники плану повідомляють, що це буде перше 15-хвилинне місто у Нью-Йорку.

Будівництво проєкту розпочнуть у 2023 році, а перші будівлі здадуть в експлуатацію у 2025 році.

Проєкт міста передбачає озеленення дахів (Скриншот)