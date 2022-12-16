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Архитекторы показали план "15-минутного города". Вот как он будет выглядеть (фото)

Как будет выглядеть "15-минутный город" (фото: ODA)
Автор: Василина Копытко

Нью-Йоркские архитекторы разработали план "15-минутного города" и поделились визуализацией проекта. Тот включает в себя жилые дома, торговую и социальные инфраструктуры.

Об этом сообщает Dezeen .

Концепция "15-минутный город"

Проект разработала архитектурная студия ODA. План включает в себя множество домов, магазинов, офисов, культурных центров, с объектами социальной инфраструктуры, построенных вокруг общественного парка, площадью 3716 квадратных метров.

Проект планируется построить по концепции "15-минутного города". По словам ученого Карлоса Морено, имеется в виду городские конфигурации, в которых все удобства расположены в пределах 15-минутной прогулки или поездки по общественному транспорту от чьего-то дома.

"15-минутный город" планируют построить в Квинси - одном из районов Нью-Йорка (Скриншот)

Построить "15-минутный город" планируют в Квинсе - одном из районов Нью-Йорка. Там один из самых низких показателей соотношения зеленых насаждений на душу населения города. Поэтому создание публичного парка стало центральным элементом плана.

Участок, на котором планируют реализовать проект, сейчас занят автостоянками с бетонным покрытием и промышленными сооружениями.

Строительство планируют начать в 2023 году (Скриншот)

На многих домах планируется установить солнечные панели и сделать приспособления для сбора дождевой воды. В каждом квартале обустроят общественные парки или площади. Разработчики плана сообщают, что это будет первый 15-минутный город в Нью-Йорке.

Строительство проекта начнут в 2023 году, а первые здания сдадут в эксплуатацию в 2025 году.

Проект города предусматривает озеленение крыш (Скриншот)

Просматривайте также первые фото проекта нового ТЦ, который планируется построить под Киевом.

Недавно мы рассказывали о том, что заброшенный греческий аэропорт планируют превратить в огромный парк.

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Нью-Йорк