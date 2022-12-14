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Занедбаний аеропорт перетворять на дивовижний парк: як виглядатиме нова зелена зона

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Афіни, Середа 14 грудня 2022 19:05
Занедбаний аеропорт перетворять на дивовижний парк: як виглядатиме нова зелена зона Як виглядатиме парк на місці аеропорту в Афінах (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Покинутий афінський аеропорт у Греції планують перетворити на великий парк, що стане однією із найзеленіших зон країни. Для антуражу архітектори хочуть залишити термінальний зал і злітно-посадкові смуги.

Про це повідомляє ArchDaily.

Яка концепція проєкту

Афінський міжнародний аеропорт не працює ще з 2001 року. Його територію планують перетворити на парк, який стане одним із найзеленіших громадських місць у Греції. Проєкт розробила архітектурна студія Sasaki.

На цю ділянку, крім рослин, що збереглися, хочуть висадити чагарники і майже 30 тис. дерев, які пристосовані до місцевого клімату.

Занедбаний аеропорт перетворять на дивовижний парк: як виглядатиме нова зелена зонаЯк виглядатиме парк на місці аеропорту (візуалізація: студія Sasaki)

На території майбутнього парку планують встановити системи збору дощової води - її постачатимуть з центрального резервуара до озера та різних частин озелененої зони. Також цю воду можна буде використовувати у разі виникнення пожежі.

Для будівництва будівель, облаштування парку і громадських просторів використають бетон та інші міцні матеріали.

Занедбаний аеропорт перетворять на дивовижний парк: як виглядатиме нова зелена зона

Як виглядатиме парк на місці аеропорту (візуалізація: студія Sasaki)

У новому парку збережуть термінальний зал 1960-х років, який спроєктував Ееро Саарінен. Це один з найвідоміших архітекторів XX століття. Оновлений зал планують використовувати як центральний елемент для різноманітних заходів у парку.

Також проєктувальники хочуть зберегти та органічно вписати в ландшафт злітно-посадкові смуги, аби ті нагадували про минуле призначення території.

Будівництво парку планують розпочати у 2023 році.

Занедбаний аеропорт перетворять на дивовижний парк: як виглядатиме нова зелена зонаЗанедбаний аеропорт перетворять на дивовижний парк: як виглядатиме нова зелена зонаЗанедбаний аеропорт перетворять на дивовижний парк: як виглядатиме нова зелена зонаЗанедбаний аеропорт перетворять на дивовижний парк: як виглядатиме нова зелена зонаЗанедбаний аеропорт перетворять на дивовижний парк: як виглядатиме нова зелена зонаЗанедбаний аеропорт перетворять на дивовижний парк: як виглядатиме нова зелена зонаЯк виглядатиме парк на місці аеропорту (візуалізація: студія Sasaki)

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