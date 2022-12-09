Під Києвом на місці радянських недобудов зведуть ТЦ з амфітеатром (фото)

Під Києвом планують побудувати новий ТЦ "Трипіль". Його хочуть звести на місці закинутих радянських недобудов біля набережної у місті Українка, що за 30 кілометрів від столиці. Згідно проєкту там буде амфітеатр і скейт-рампа.

Про це повідомляє ресурс БЖ.

Яка концепція проєкту

Проєкт нового ТЦ створила київська архітектурна майстерня Aranchii Architects. На весні 2022 року планували приступати до роботи, але цьому завадило широкомасштабне вторгнення Росії. Зараз замовник Alterra Group шукає рішення для реалізації задуму.

"Маємо на меті не лише створити сучасний торговельний об‘єкт, а й надати мешканцям нові зручності - мініамфітеатр, скейт-рампу та благоустрій з інсталяціями на тему трипільської культури", - розповів Дмитро Аранчій, засновник студії, що розробила проєкт.

Варто зазначити, що саме поблизу міста Українка у кінці ХІХ століття виявили перші знахідки трипільської культури.

ТЦ планують звести поблизу набережної у місті Українка (візуалізація: Aranchii Architects)

Також архітектор зазначає, що головною ціллю - є перетворення занедбаної території з радянськими забудовами на якісний об‘єкт, що вдало поєднується з оточенням.

При вході у ТЦ зі сторони міста планують зробити інсталяції трипільської тематики. Вони простягатимуться до іншої плази з кафе, амфітеатром та острівцем зелені, більш розвернутими у бік Дніпра.

Поблизу ТЦ облаштують зелену зону (візуалізація: Aranchii Architects)

Цікавою зоною стане скейт-рампа, яка інтегрує у свою структуру частину фасаду.

"Той оздоблений брусами, лінійними елементами, які лише обертанням навколо центрів будівлі утворюють геометричну поверхню гіперболоїда. Він вийшов також чимось схожий на трипільський бінокль", - додає архітектор.

У ТЦ "Трипіль" планують облаштувати стейт-рампу (візуалізація: Aranchii Architects)

У новому ТЦ планують відкрити близько десятка крамниць, продуктовий супермаркет та зону кафе. Поки усі попередні домовленості з операторами ринку призупинені.

У проєкт внесуть певні доопрацювання. Оскільки його створювали ще до змін у нормативній базі щодо укриттів і тоді не планувалось підземних поверхів.

Який вигляд матиме новий ТЦ "Трипіль" (візуалізація: Aranchii Architects)