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Археологи обнаружили храм Афродиты, которому 2500 лет

Турция, Воскресенье 03 января 2021 19:02
Археологи обнаружили храм Афродиты, которому 2500 лет
Археологи нашли 2500-летний храм Афродиты (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Группа ученых и археологов обнаружила на полуострове Урла-Чешме на западе Турции остатки 2500-летнего храма Афродиты. При этом была обследовано 1600 квадратных метров.

Было обнаружено 35 человеческих поселений доисторической эпохи, в том числе 16 поселений позднего неолита. Об этом сообщает Anadolu.

Элиф Копарал из Университета Мимар Синан, возглавляющая раскопки в этом районе, рассказала, что они нашли значительное социальное и экономическое поселение.

"Во время обследования поверхности мы обнаружили храм Афродиты, датируемый 6 веком до нашей эры. Тогда был распространен ее культ Это захватывающее и впечатляющее открытие", - отметила Копарал.

Археологи обнаружили храм Афродиты, которому 2500 лет

Археологи нашли 2500-летний храм Афродиты (фото: aa.com.tr)

Афродита - древнегреческая богиня, ассоциирующаяся с любовью, красотой, удовольствиями, страстью и продолжением рода.

Копарал также отметила, что первые следы храма были обнаружены еще в 2016 году и были объявлены миру в журнальной статье.

Она рассказала, что ее команда археологов сотрудничала с местными жителями, чтобы защитить археологические сокровища от незаконных охотников за сокровищами и урбанизации исторических мест

Напомним, ученые откопали древнее доисторическое животное.

Ранее ученые обнаружили доисторический наскальный рисунок, возрастом 4 тысячи лет.

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