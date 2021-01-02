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Ученые откопали древнее доисторическое животное: почти без повреждений (фото)

Якутия, Суббота 02 января 2021 22:19
Ученые откопали древнее доисторическое животное: почти без повреждений (фото)
Ученые раскопали доисторического носорога (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

На севере Сибири в Якутии ученые раскопали практически неповрежденного шерстистого носорога. Недалеко от того места, где был найден первый и, как сообщается, единственный в мире детеныш шерстистого носорога, жители теперь обнаружили еще одного представителя того же вида. По данным исследователей, тело доисторического животного сохранилось почти на 80%.

Молодой шерстистый носорог, пролежавший во льду десятки тысяч лет, сохранил густую рыжевато-коричневую шерсть, все конечности и большую часть внутренних органов, включая кишечник. Об этом пишет научный журнал Science Alert.

На сегодняшний день это пушистое маленькое существо является самым хорошо сохранившимся шерстистым носорогом из когда-либо обнаруженных где-либо в мире.

"Молодому носорогу было от трех до четырех лет, и он жил отдельно от матери, когда умер. Скорее всего, он утонул", - рассказал палеонтолог Валерий Плотников из Российской академии наук, сделавший первое описание находки.

Сообщается также, что пол животного до сих пор неизвестен.

"Мы ждем радиоуглеродного анализа, чтобы определить, когда он жил, наиболее вероятный диапазон дат составляет от 20 000 до 50 000 лет назад", - добавил специалист.

Ученые откопали древнее доисторическое животное: почти без повреждений (фото)

Ученые откопали древнее доисторическое животное: почти без повреждений (фото)

Шерстистый носорог (фото: sciencealert.com)

Волосы этого давно умершего существа сейчас могут выглядеть клочковатыми и грязными, но это говорит о гораздо более насыщенном прошлом. Глядя на расположение волосков, ученые считают, что животное, скорее всего, умерло в летний период, хотя необходим дальнейший лабораторный анализ.

Пока специалисты продолжают проводить раскопки, так как тушка носорога находится в труднодоступном месте для ее извлечения.

Команда уже планирует отправить носорога в Швецию, где исследователи работают над последовательностью геномов нескольких носорогов, чтобы лучше понять их историю и почему они вымерли.

Напомним, что ранее ученые обнаружили интересный наскальный рисунок возрастом 4 тысячи лет.

До этого мы писали, что в Турции археологи обнаружили уникальные письма Роксоланы и документы времен УНР.

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