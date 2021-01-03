Археологи виявили храм Афродіти, якому 2500 років

Археологи знайшли 2500-літній храм Афродіти (ілюстративне фото: pixabay.com)

Група вчених і археологів виявила на півострові Урла-Чешме на заході Туреччини залишки 2500-річного храму Афродіти. При цьому було обстежено 1600 квадратних метрів.

Було виявлено 35 людських поселень доісторичної епохи, в тому числі 16 поселень пізнього неоліту. Про це повідомляє Anadolu.

Еліф Копарал з Університету Мімар Сінан, яка очолює розкопки в цьому районі, розповіла, що вони знайшли значне соціальне та економічне поселення.

"Під час обстеження поверхні ми виявили храм Афродіти, що датується 6 століттям до нашої ери. Тоді був поширений її культ. Це захоплююче і вражаюче відкриття", - зазначила Копарал.

Археологи знайшли 2500-річний храм Афродіти (фото: aa.com.tr)

Афродіта - давньогрецька богиня, яка асоціюється з любов'ю, красою, задоволеннями, пристрастю і продовженням роду.

Копарал також зазначила, що перші сліди храму були виявлені ще у 2016 році і були оголошені світу в журнальній статті.

Вона розповіла, що її команда археологів співпрацювала з місцевими жителями, щоб захистити археологічні скарби від незаконних мисливців за скарбами і урбанізації історичних місць

Нагадаємо, вчені відкопали давню доісторичну тварину.

Раніше вчені виявили доісторичний наскельний малюнок, віком 4 тисячі років.