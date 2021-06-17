Археологи нашли уникальные подводные артефакты, которым 9 тысяч лет

Данная находка позволила обнаружить самые древние и самые восточные подтвержденные образцы обсидиана в континентальной части США.

"В данном случае эти обсидиановые артефакты показывают социальные связи в Северной Америке 9 тысяч лет назад", - заявили ученые.

Они также отметили, что обсидиан представляет собой форму вулканического стекла, которое широко использовалось на протяжении большей части истории человечества. При этом это был ценный материал для изготовления острых предметов.

"Обсидиан из далекого запада Соединенных Штатов редко встречается на востоке", - добавили эксперты.

Находка в озере Гурон - это часть более широкого исследования, которое направленно на исследование организации охоты на карибу (северного оленя) в конце последнего ледникового периода.

В то время уровень воды был намного ниже. Ученые также обнаружили каменные стены и охотничьи шторы, которые теперь находятся на глубине 30,5 метров под водой.