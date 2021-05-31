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Археологи нашли артефакт из библейской битвы, которому тысячи лет

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Израиль, Понедельник 31 мая 2021 07:36
Археологи нашли артефакт из библейской битвы, которому тысячи лет Фото: археологи (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Археологи обнаружили костяной наконечник стрелы, который возможно был выпущен защитниками древнего филистимского города Гефе (территория Израиля) во время последнего боя, описанного в Библии.

Об этом сообщает Live Science.

Согласно еврейской Библии, царь по имени Азаил правил царством Арам примерно с 842 г. до н. э. до 800 г. до н.э. Он завоевал Гат (также известный как Телль-эс-Сафи) перед походом на Иерусалим.

Археологи нашли артефакт из библейской битвы, которому тысячи лет

Костяной наконечник стрелы (фото: livescience.com)

"Азаил, царь Арама, пошел и напал на Геф и захватил его. Затем он повернулся, чтобы напасть на Иерусалим", - говорится в Книге Царств.

Археологические раскопки в Гефе показали, что массовые разрушения произошли в конце девятого века до нашей эры.

В Библии говорится, что Азаил завоевал Геф, где жили филистимляне (враги израильтян). Еврейская Библия описывает Гат как дом Голиафа, гигантского воина, убитого царем Давидом.

Археологи нашли артефакт из библейской битвы, которому тысячи лет

Место находки (фото: livescience.com)

Археологи рассказали, что на острие стрелы был перелом. Предполагается, что наконечник стрелы попал в цель. Данный артефакт мог быть изготовлен в мастерской в Гате. Тогда мастера пытались сделать как можно больше оружия, которое помогло бы защитить город.

В то время люди делали наконечники стрел из костей крупного рогатого скота, потому что материал был легко доступен. Кроме того, для изготовления не нужно было много времени.

Напомним, в кургане над украинским "Стоунхенджем" нашли останки сарматского воина с тризной. Под Днепром археологи нашли древний кромлех - большой мегалитический комплекс, возраст которого составляет около 5-5,5 тысяч лет.

Мы также писали о том, что под Полтавой на строительстве дороги нашли мистический артефакт, которому 2 тысячи лет. Речь идет о подвеске в виде жука-скарабея. Украшение изготовили почти две тысячи лет назад в сарматские времена.

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