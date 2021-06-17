Археологи знайшли унікальні підводні артефакти, яким 9 тисяч років

Дана знахідка дозволила виявити найдавніші і самі східні підтверджені зразки обсидіану в континентальній частині США.

"В цьому випадку ці обсидіанові артефакти показують соціальні зв'язки в Північній Америці 9 тисяч років тому", - заявили вчені.

Вони також зазначили, що обсидіан є формою вулканічного скла, яке широко використовувалося протягом більшої частини історії людства. При цьому це був цінний матеріал для виготовлення гострих предметів.

"Обсідіан з далекого заходу Сполучених Штатів рідко зустрічається на сході", - додали експерти.

Знахідка в озері Гурон - це частина більш широкого дослідження, яке направлено на дослідження організації полювання на карибу (північного оленя) в кінці останнього льодовикового періоду.

У той час рівень води був набагато нижче. Вчені також виявили кам'яні стіни і мисливські штори, які тепер перебувають на глибині 30,5 метрів під водою.