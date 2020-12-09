Археологи нашли в древней гробнице необычные украшения, которым больше тысячи лет

Археологи обнаружили уникальные украшения (коллаж: РБК-Украина)

В Южной Корее в городе Кенджу археологи обнаружили сотни драгоценных камней и украшений в виде жемчужных жуков. Реликвии были найдены в древней гробнице, предположительно принадлежавшей женщине из королевской семьи в эпоху Силла (57 г. до н.э. - 935 г. н.э.).

Среди обнаруженных реликвий была корона из позолоченной бронзы, пара золотых кулонов и серьг, нагрудное украшение, а также различные золотые и серебряные украшения. Об этом сообщает Yonhap News.

Археологи обнаружили уникальные украшения в гробнице в Южной Корее (фото: en.yna.co.kr)

Также среди находок было 50 кусочков слюды, минерала, который в даосизме считался ингредиентом молодости и долголетия.

Археологи обнаружили уникальные украшения в гробнице в Южной Корее (фото: en.yna.co.kr)

Ученые предполагают, что гробницу построили в конце V века. Ее владелицей была женщина, рост которой составлял около 150 см. Также возможно, что она была несовершеннолетней.

Археологи обнаружили уникальные украшения в гробнице в Южной Корее (фото: en.yna.co.kr)

Кенджу, расположенный в 371 км к юго-востоку от Сеула, известен как столица древнего королевства Силла, которое существовало вместе с Пэкче и Когуре в эпоху Троецарствия.

Археологи обнаружили уникальные украшения в гробнице в Южной Корее (фото: en.yna.co.kr)

Напомним, в Украине нашли перстень потомка султана Сулеймана. На нем также обнаружена интересная надпись.

Ранее ученые обнаружили тысячи уникальных наскальных рисунков времен ледникового периода. На них изображены некоторые из самых ранних обитателей Южной Америки и их взаимодействие с животными ледникового периода.