В Украине нашли перстень потомка султана Сулеймана: на нем интересная надпись

Ученые обнаружили удивительную находку времен Османской империи (коллаж РБК-Украина)

В Николаевской области археологи раскопали перстень времен Османской империи. Ученые предполагают, что украшение принадлежало внуку турецкого султана Сулеймана. Об этом в Facebook сообщает частный исследователь Карл Хейн.

Исследователи обнаружили перстень в окрестностях села Яселка, Очаковского района Николаевской области. Украшение сделано из серебра с позолотой, на него нанесена гравировка: "Аллах, я — твой слуга".

Чтобы понять нанесенную надпись, ученые обратились к специалистам в Стамбуле. Перстень, судя по всему, сделан в начале 18 века.

"Николаевщина — когда-то территория Османской империи, провинция Эдисан. Тихое, цветущее, благоговейное место. В 18 веке аннексировано Россией. Перстень рассказал мне, что он принадлежал старшему сыну старого Селима, Осману. Тяжело раненым Осман — эфенди с отрядом под натиском русских отходил к морю. Помолившись Аллаху, он поцеловал перстень и оставил его в родных землях, в надежде обязательно вернуться. Защищая родину, героически погиб на войне с русскими", - написал мужчина на странице.

В Николаевской области нашли перстень потомка султана Сулеймана (фото: facebook.com.carl.heine)

Как мы писали ранее, в Швеции недалеко от Стокгольма археологи раскопали удивительную находку времен викингов. В земле нашли драгоценности: монеты из серебра, браслеты и ожерелья.

Также мы сообщали, что в Турции археологи откопали древнюю статую священника. Ей предположительно около двух тысяч лет.