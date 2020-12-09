Археологи знайшли в стародавній гробниці незвичайні прикраси, яким більше тисячі років

Археологи виявили унікальні прикраси (колаж: РБК-Україна)

В Південній Кореї в місті Кенджу археологи виявили сотні дорогоцінних каменів і прикрас у вигляді перлинних жуків. Реліквії були знайдені в стародавній гробниці, яка, імовірно, належала жінці з королівської сім'ї в епоху Сілла (57 р. до н.е. - 935 р. н.е.).

Серед виявлених реліквій була корона з позолоченої бронзи, пара золотих кулонів і сережок, нагрудна прикраса, а також різні золоті і срібні прикраси. Про це повідомляє Yonhap News.

Археологи виявили унікальні прикраси в гробниці в Південній Кореї (фото: en.yna.co.kr)

Також серед знахідок було 50 шматочків слюди, мінералу, який у даосизмі вважався інгредієнтом молодості і довголіття.

Археологи виявили унікальні прикраси в гробниці в Південній Кореї (фото: en.yna.co.kr)

Вчені припускають, що гробницю побудували в кінці V століття. Її власницею була жінка, зріст якої становив близько 150 см. Також можливо, що вона була неповнолітньою.

Археологи виявили унікальні прикраси в гробниці в Південній Кореї (фото: en.yna.co.kr)

Кенджу, розташований в 371 км на південний схід від Сеула, відомий як столиця стародавнього королівства Сілла, яке існувало разом з Пекче і Когурьо в епоху Троєцарствія.

Археологи виявили унікальні прикраси в гробниці в Південній Кореї (фото: en.yna.co.kr)

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