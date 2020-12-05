Ученые нашли тысячи уникальных наскальных рисунков времен ледникового периода (фото)

Археологи нашли тысячи уникальных наскальных рисунков (фото: pixabay.com)

Более 12 000 лет назад, ближе к концу ледникового периода, люди охотились на мастодонтов - древних млекопитающих, которые напоминали помесь мамонтов и слонов. Но примерно к 11 600 году до нашей эры люди, вероятно, убили многих из них. По крайней мере так считают палеонтологи, которые разгадали содержание тысяч найденных рисунков племени ледникового периода, спрятанных глубоко в тропических лесах Амазонки. Об этом пишет издание Science Alert.

Как сообщается, рисунки разбросаны по трем скалистым убежищам в Колумбийском регионе Серрания - Ла-Линдоса. Они были впервые нарисованы между 12 600 и 11 800 годами назад. Одно только самое большое убежище, Серро Азул, имеет рисунки, покрывающие более 2,5 миль его поверхности.

На снимках показаны некоторые из самых ранних обитателей Южной Америки и их взаимодействие с животными ледникового периода, включая гигантских ленивцев, древних лам и лошадей ледникового периода.

Некоторые рисунки, как тот, что ниже, по мнению экспертов отображают охоту на мастодонтов.

Возможная сцена охоты на мастодонта (фото: Jeison Lenis Chaparro-Cárdenas)

По словам Хосе Ириарте, профессора археологии Эксетерского университета и руководителя команды, сделавшей это открытие, многие изображения демонстрируют необычный уровень детализации для такого древнего искусства.

"У лошади ледникового периода было дикое, тяжелое лицо. Он настолько детализирован, что мы даже видим конский волос. Это очень интересно", - говорит Ириарте.

Картины настолько обширны и многочисленны, что на их полное изучение, вероятно, уйдет много лет. Кроме того, Джейсон Ленис Чапарро-Карденас, антрополог из Национального университета Колумбии и член исследовательской группы, сказал Business Insider, что "подавляющее большинство" скал в этом регионе еще не было полностью исследовано.

Помимо древней мегафауны, на скалах и наскальных рисунках изображены аллигаторы, тапиры, обезьяны, черепахи, змеи и дикобразы. Они также включают геометрические фигуры, а также повседневные сцены, показывающие людей,

Исследования в этом регионе впервые были инициированы в 2014 году. Ученые отмечают, что раскопки были усложнены опасными природными явлениями. Там обитают ядовитые змеи и кайманы.

Напомним, а Египте раскопали 160 саркофагов, запечатанных "проклятием".

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