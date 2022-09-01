Аренда жилья: вот на какие уступки чаще всего идут владельцы квартир
В Украине арендодатели стали более уступчивы в вопросе снижения платы за съем жилья, чтобы заинтересовать потенциальных квартирантов. Большинство граждан, при этом, положительно оценивает свой опыт аренды квадратных метров.
Об этом свидетельствуют результаты августовского опроса OLX Недвижимость.
Как показывают данные, после начала полномасштабного вторжения РФ только 3% украинцев перестали арендовать жилье, а почти 64% - в настоящее время снимают квартиру.
За это лето 31% граждан в нашей стране впервые столкнулись со съемом жилья, а почти 23% респондентов сменили арендованные квартиры.
Чаще всего причиной сменить квартиру для проживания стал переезд в другой город - об этом рассказали более 31% респондентов. Еще 23% нашли лучший вариант жилья в пределах своего города. Около 19% опрошенных сменили жилье из-за неблагоприятных условий аренды, а 15% арендаторов выехали по просьбе владельца.
На какие уступки жильцам чаще всего шли владельцы жилья
В вопросе различных уступок со стороны арендодателей в большинстве случаев они снижали стоимость аренды. В частности, о таком шаге навстречу заявили 30% опрошенных украинцев на платформе.
Самый распространенный размер скидки составляет 10-20% (об этом рассказали 46% респондентов).
Также стоит обратить внимание, что в половине случаев условия аренды не изменились (51% опрошенных).
Хороший / плохой опыт аренды
В большинстве случаев респонденты отмечали, что остались в хороших или нейтральных отношениях с арендодателем, а вот со скандалами или обидами расстались с владельцами жилья только 13,5% опрошенных.
Так, 67% украинцев положительно оценивают свой последний опыт аренды. Чаще хорошие отзывы давали по таким причинам:
- комфортных условий проживания (63%);
- лояльных условий оплаты (43%);
- гибкости и человечности арендодателя (41%).
А вот что говорят о негативном опыте, называя самые веские причины плохих впечатлений:
- необоснованно высокая цена (75%);
- плохие условия проживания (более 46% респондентов);
- неготовность арендодателя идти навстречу: делать скидку, подселить родственников и т.п. (37%).
Как находят съемное жилье
Чаще всего в Украине арендаторы выбирают для поиска жилья онлайн-площадки (около 40 %). Нашли съемную квартиру при помощи риелтора 28% опрошенных, а 21,5% арендаторов отыскали жилье через знакомых.
Согласно данным сайта бесплатных объявлений, в августе на OLX Недвижимость активнее всего искали жилье в аренду в:
- Киевской (около 130 тысяч поисков),
- Львовской (95 тысяч поисков) и
- Днепропетровской (63 тысяч поисков) областях.
Напомним, ранее мы рассказывали, как изменился рынок долгосрочной аренды в Киевской области, и в каких районах столицы сдают жилье по самым низким ценам.
Добавим, перед этим эксперт объяснил, как безопасно купить жилье и не "попасть" на деньги.