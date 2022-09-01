Аренда жилья: вот на какие уступки чаще всего идут владельцы квартир

В Украине арендодатели стали более уступчивы в вопросе снижения платы за съем жилья, чтобы заинтересовать потенциальных квартирантов. Большинство граждан, при этом, положительно оценивает свой опыт аренды квадратных метров.

Как показывают данные, после начала полномасштабного вторжения РФ только 3% украинцев перестали арендовать жилье, а почти 64% - в настоящее время снимают квартиру.

За это лето 31% граждан в нашей стране впервые столкнулись со съемом жилья, а почти 23% респондентов сменили арендованные квартиры.

Чаще всего причиной сменить квартиру для проживания стал переезд в другой город - об этом рассказали более 31% респондентов. Еще 23% нашли лучший вариант жилья в пределах своего города. Около 19% опрошенных сменили жилье из-за неблагоприятных условий аренды, а 15% арендаторов выехали по просьбе владельца.

На какие уступки жильцам чаще всего шли владельцы жилья

В вопросе различных уступок со стороны арендодателей в большинстве случаев они снижали стоимость аренды. В частности, о таком шаге навстречу заявили 30% опрошенных украинцев на платформе.

Самый распространенный размер скидки составляет 10-20% (об этом рассказали 46% респондентов).

Также стоит обратить внимание, что в половине случаев условия аренды не изменились (51% опрошенных).

Хороший / плохой опыт аренды

В большинстве случаев респонденты отмечали, что остались в хороших или нейтральных отношениях с арендодателем, а вот со скандалами или обидами расстались с владельцами жилья только 13,5% опрошенных.

Так, 67% украинцев положительно оценивают свой последний опыт аренды. Чаще хорошие отзывы давали по таким причинам:

комфортных условий проживания (63%);

лояльных условий оплаты (43%);

гибкости и человечности арендодателя (41%).

А вот что говорят о негативном опыте, называя самые веские причины плохих впечатлений:

необоснованно высокая цена (75%);

плохие условия проживания (более 46% респондентов);

неготовность арендодателя идти навстречу: делать скидку, подселить родственников и т.п. (37%).

Как находят съемное жилье

Чаще всего в Украине арендаторы выбирают для поиска жилья онлайн-площадки (около 40 %). Нашли съемную квартиру при помощи риелтора 28% опрошенных, а 21,5% арендаторов отыскали жилье через знакомых.

Согласно данным сайта бесплатных объявлений, в августе на OLX Недвижимость активнее всего искали жилье в аренду в: