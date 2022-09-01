Оренда житла: ось на які поступки найчастіше йдуть власники квартир

В Україні орендодавці стали більш поступливі в питанні зниження плати за винаймання житла, щоб зацікавити потенційних квартирантів. Більшість громадян, при цьому, позитивно оцінює свій досвід оренди квадратних метрів.

Про це свідчать результати серпневого опитування OLX Нерухомість.

Як показують дані, після початку повномасштабного вторгнення РФ тільки 3% українців перестали орендувати житло, а майже 64% - нині знімають квартиру.

За це літо 31% громадян в нашій країні вперше зіткнулися з арендою житла, а майже 23% респондентів змінили винаймані квартири.

Найчастіше причиною змінити квартиру для проживання став переїзд в інше місто - про це розповіли більш як 31% респондентів. Ще 23% знайшли кращий варіант житла в межах свого міста. Близько 19% опитаних змінили житло через несприятливі умови оренди, а 15% орендарів виїхали на прохання власника.

На які поступки мешканцям найчастіше йшли власники житла

У питанні різних поступок з боку орендодавців в більшості випадків вони знижували вартість оренди. Зокрема, про такий крок назустріч заявили 30% опитаних українців на платформі.

Найпоширеніший розмір знижки становить 10-20% (про це розповіли 46% респондентів).

Також варто звернути увагу, що в половині випадків умови оренди не змінилися (51% опитаних).

Хороший / поганий досвід оренди

У більшості випадків респонденти зазначали, що залишилися в хороших або нейтральних стосунках з орендодавцем, а ось зі скандалами або образами розпрощалися з власниками житла тільки 13,5% опитаних.

Так, 67% українців позитивно оцінюють свій останній досвід оренди. Найчастіше хороші відгуки давали з таких причин:

комфортних умов проживання (63%);

лояльних умов оплати (43%);

гнучкості та людяності орендодавця (41%).

А ось що говорять про негативний досвід, називаючи найвагоміші причини поганих вражень:

необґрунтовано висока ціна (75%);

погані умови проживання (понад 46% респондентів);

неготовність орендодавця йти назустріч: робити знижку, підселити родичів тощо (37%).

Як знаходять знімне житло

Найчастіше в Україні орендарі обирають для пошуку житла онлайн-майданчики (близько 40 %). Знайшли знімну квартиру за допомогою ріелтора 28% опитаних, а 21,5% орендарів відшукали житло через знайомих.

Згідно з даними сайту безплатних оголошень, в серпні на OLX Нерухомість найактивніше шукали житло в оренду в: