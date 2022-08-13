Аренда жилья стала доступнее. Где сейчас выгоднее снимать квартиру в Киеве и области

На аренду жилья в Киеве и области этим летом увеличился как спрос, так и количество предложений. Съем квартиры в столице сейчас стал доступнее по ценам - как на единички, так и на двушки и трешки.

Как изменился рынок долгосрочной аренды в Киевской области, и в каких районах столицы сдают жилье по самым низким ценам - читайте в материале ниже .

Традиционно, на стоимость аренды загородного жилья влияет приближенность к Киеву, размер города и развитость инфраструктуры - эти факторы как были определяющими до российской полномасштабной войны, так и остаются уже после деоккупации населенных пунктов, несмотря на разрушения.

В целом же стоимость аренды в Киевской области снизилась на четверть, говорится в анализе OLX Недвижимость.

В каких городах под Киевом чаще хотят снять жилье

Фиксируется активное восстановление рынка аренды жилья в Киевской области. Если сравнивать июль и май, то количество предложений на сайте объявлений выросло на треть, составив 6 266.

Самыми популярными городами среди арендаторов в июле, которые реагировали на объявления и связывались с владельцами жилья, стали:

Бровары - 4 487 откликов; Ирпень - 3 497 откликов; Борисполь - 2 209 откликов; Буча - 1 364 отклика; Васильков - 668 откликов.

Какие цены на съем жилья в Киевской области

Сейчас, по сравнению с аналогичным периодом год назад, под Киевом однокомнатные квартиры для съема стали дешевле на 1 400 гривен (-28,5%), двушки - на 1 500 гривен (-24%), а трешки - на 2 000 гривен (-23%). При этом по сравнению с маем 2022-го цены в июле практически не изменились.

По чем в среднем предлагали арендовать жилье под Киевом в июле в объявлениях: в Бородянке - за 3 500 грн/месяц за 1- или 2-комнатную квартиру; в Борисполе, Буче и Гостомеле - за 5 000 грн/месяц за однокомнатное жилье; в Ирпене и Василькове - за почти 5 500 грн/месяц, в Броварах - за около 6 000 грн/месяц.

Двухкомнатные квартиры в Киевской области сдавали в среднем в пределах 5 500 - 8 000 грн/месяц.

Трехкомнатные квартиры - в пределах 6 000 - 9 000 грн/месяц.

Самые доступные цены на квартиры в июле были в Василькове, Борисполе и Буче, а самые высокие - в Ирпене и Ворзеле.

Большой выбор на аренду квартир в Киеве

Выбор съемного жилья в столице по сравнению с июлем 2021-го вырос более чем вдвое - сейчас на рынке было 51 974 квартиры. Параллельно вырос спрос и среди арендаторов - на 33% за месяц.

В каких районах Киева чаще всего интересовались арендой квартир в июле (по количеству сообщений / звонков в ответ на объявление на ресурсе:

Дарницкий - 18 653 отклика; Днепровский - 13 583 отклика; Голосеевский - 13 381 отклик; Шевченковский - 11 300 откликов; Соломенский - 11 188 откликов.

Арендовать жилье в Киеве стало доступнее

Средняя стоимость аренды в столице по сравнению с июлем 2021 года снизилась на 38%. Однокомнатные квартиры стали дешевле более чем на 2 500 грн (-33%), двухкомнатные - почти на 4 000 грн (-37%), а трешки - на 6 500 грн (-41%).

Бюджетное жилье можно найти в Деснянском, Святошинском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Дарницком районах.

Средняя цена аренды единички тут начинается от 5 000 - 6 000 грн/месяц.

Двухкомнатную квартиру в этих частях города можно арендовать за 6 000 - 8 000 грн/месяц.

Трехкомнатные предлагают снять в среднем по 8 000 грн/месяц в Деснянском районе столицы, около 10 000 грн/месяц в Святошинском и 12 000 - 14 000 грн/месяц в Дарницком, Днепровском, Оболонском и Подольском районах.

Как менялась средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в разных районах Киева год назад / в мае 2022 / в июле 2022:

Данные OLX Недвижимость