Арахамія сказав, чи буде додаткова мобілізація

Чи буде в Україні додаткова мобілізація - розповів очільник фракції "Слуга народу" у ВРУ Давид Арахамія під час спілкування з представницею медіа.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на "Главком" розповідає, до чого варто готуватися українцям.
За словами народного депутата, на рішення щодо проведення в Україні додаткової мобілізації впливатиме, зокрема, розмір допомоги США.
Тау, у разі нестачі цієї допомоги (або ж її зменшення), Україні дійсно доведеться провести додаткову мобілізацію.
"Якщо буде допомога менша - нам потрібно більше мобілізувати людей... Якщо допомога буде більшою, тоді коефіцієнт озброєності зростає. І тоді нам потрібно менше людей, тому що ми можемо деякі ділянки фронту "закривати" умовно зброєю. І не потрібно стільки людей", - пояснив політик.
30 січня уряд повторно вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Ним, зокрема, пропонується змінити порядок проведення мобілізації.
Крім того, документ містить норми й пропозиції щодо:
7 лютого ВРУ схвалила законопроект у першому читанні, проте до нього виникло забагато питань.
На протирічність норм, які містить законопроект, вказав також й уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.
У Міністерстві оборони України заявили, що під час підготовки документа про мобілізацію до другого читання команда МОУ опрацює з профільним комітетом ВРУ всі пропозиції щодо покращення закону.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що до законопроекту про мобілізацію нардепи подали понад 1000 правок.
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