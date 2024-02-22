Арахамія сказав, чи буде додаткова мобілізація

Що розповів Арахамія

За словами народного депутата, на рішення щодо проведення в Україні додаткової мобілізації впливатиме, зокрема, розмір допомоги США.

Тау, у разі нестачі цієї допомоги (або ж її зменшення), Україні дійсно доведеться провести додаткову мобілізацію.

"Якщо буде допомога менша - нам потрібно більше мобілізувати людей... Якщо допомога буде більшою, тоді коефіцієнт озброєності зростає. І тоді нам потрібно менше людей, тому що ми можемо деякі ділянки фронту "закривати" умовно зброєю. І не потрібно стільки людей", - пояснив політик.

Що треба знати про мобілізацію в Україні

30 січня уряд повторно вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Ним, зокрема, пропонується змінити порядок проведення мобілізації.

Крім того, документ містить норми й пропозиції щодо:

зміни правил виїзду військовозобов'язаних за кордон

надання "броні" від призову

призовного віку

обмеження для ухилянтів

надсилання повісток через електронний кабінет тощо

7 лютого ВРУ схвалила законопроект у першому читанні, проте до нього виникло забагато питань.

На протирічність норм, які містить законопроект, вказав також й уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

У Міністерстві оборони України заявили, що під час підготовки документа про мобілізацію до другого читання команда МОУ опрацює з профільним комітетом ВРУ всі пропозиції щодо покращення закону.