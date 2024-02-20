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Які категорії засуджених в Україні хочуть мобілізувати: відповідь Мін'юсту

Київ, Вівторок 20 лютого 2024 20:15
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Які категорії засуджених в Україні хочуть мобілізувати: відповідь Мін'юсту Фото: у Мін'юсті розповіли, які категорії засуджених в Україні хочуть мобілізувати (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні зараз розглядають мобілізацію різних категорій засуджених. Зокрема, до них відносяться громадяни з довічним позбавленням волі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі "Суспільне" заявила заступник міністра юстиції України Олена Висоцька.

За її словами, зараз в Україні 26 тисяч людей, які отримали довічний термін. Їх характеристики, моральний стан, стан здоров'я та бажання воювати різне.

"Ми передусім бачимо перевагу у тих, хто мотивований. А вже по-друге, шукаємо юридичні конструкції, юридичні можливості звільняти таких людей, щоб вони допомагали відбивати агресію", - уточнила Висоцька.

Також вона додала, що уряд насамперед розглядає можливість мобілізації тих засуджених, яких уже звільнили.

"Тому в проекті закону, який зараз розглядається про мобілізацію, ми передбачаємо саме таку можливість - надати людям, які мають судимість, тобто вільним, які вже відбули покарання, жодних претензій у країни до них з юридичного погляду немає, щоб цей статус не заважав їм насамперед", - розповіла Висоцька.

Як уточнила заступник міністра, влада допускає варіант, щоб ув'язнені або люди з судимістю виконували допоміжні завдання у війні.

Мобілізація ув'язнених

Нагадаємо, у законопроекті про мобілізацію, який Рада схвалила у першому читанні, пропонується дозволити залучення до лав військ людей з погашеною судимістю.

При цьому у Мін'юсті хочуть радикальніший підхід. Міністр Денис Малюська вважає, що мобілізація засуджених має бути обов'язковою, а не за бажанням.

Більш детально про законопроект - у матеріалі РБК-Україна.

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