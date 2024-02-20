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Нардепи подали понад 1000 правок до законопроекту про мобілізацію: коли його проголосують

Вівторок 20 лютого 2024 17:14
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Нардепи подали понад 1000 правок до законопроекту про мобілізацію: коли його проголосують Ілюстративне фото: нардепи подали понад 1000 правок до законопроект про мобілізацію (Getty Images)
Автор: Наталія Кава, Уляна Безпалько

Народні депутати вже внесли понад 1000 правок до законопроекту про мобілізацію в Україні. Для їх розгляду комітету ВР з питань національної безпеки знадобиться понад тиждень.

Про це розповів секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі РБК-Україна.

Завтра, 21 лютого, останній день, коли народні депутати можуть внести правки до законопроекту про мобілізацію в Україні. Однак вже відомо про велику кількість правок від нардепів.

"Станом на зараз вже внесено понад 1000 поправок. За моєю оцінкою, комітету знадобиться не менше тижня на їхнє опрацювання. Тому я припускаю, що цей документ може бути винесений на голосування в зал до другого читання не раніше початку березня", - заявив Костенко.

Перше читання законопроекту про мобілізацію

Верховна рада 7 лютого схвалила у першому читанні законопроект про посилення мобілізації. 243 народні депутати підтримали проект закону, 12 проголосували проти і утрималися - 45.

Раніше в коментарі для матеріалу РБК-Україна заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв вказував як мінімум на два спірні моменти, які стосувалися людей з інвалідністю, третьої групи в тому числі, та повісток по електронному кабінету.

Після того, як законопроект був прийнятий у першому читанні, у Міноборони України заявили, що під час підготовки документа про мобілізацію до другого читання команда Міністерства оборони України опрацює з профільним комітетом Верховної ради всі пропозиції щодо покращення закону. Крім того, на протирічність норм, які містить законопроект, вказував і уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, новий законопроект про мобілізацію було внесено Раду 30 січня після доопрацювання. Це вже друга спроба змінити норми мобілізації в Україні. При цьому і до другого документа виявилося не менше питань, ніж до першого його варіанту.

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