Арахамия сказал, будет ли дополнительная мобилизация

Что рассказал Арахамия

По словам народного депутата, на решение о проведении в Украине дополнительной мобилизации будет влиять, в частности, размер помощи США.

Тау, в случае нехватки этой помощи (или ее уменьшения), Украине действительно придется провести дополнительную мобилизацию.

"Если будет помощь меньше - нам нужно больше мобилизовать людей... Если помощь будет больше, тогда коэффициент вооруженности растет. И тогда нам нужно меньше людей, потому что мы можем некоторые участки фронта "закрывать" условно оружием. И не нужно столько людей", - объяснил политик.

Что нужно знать о мобилизации в Украине

30 января правительство повторно внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Он предлагает, в частности, изменить порядок проведения мобилизации.

Кроме того, документ содержит нормы и предложения по:

изменению правил выезда военнообязанных за границу

предоставлению "брони" от призыва

призывному возрасту

ограничениям для уклонистов

отправке повесток через электронный кабинет и т.п.

7 февраля ВРУ одобрила законопроект в первом чтении, однако к нему возникло много вопросов.

На противоречие норм, содержащихся в законопроекте, указал также и уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

В Министерстве обороны Украины заявили, что во время подготовки документа о мобилизации ко второму чтению команда МОУ проработает с профильным комитетом ВРУ все предложения по улучшению закона.