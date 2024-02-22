Арахамія сказав, чи буде додаткова мобілізація
Чи буде в Україні додаткова мобілізація - розповів очільник фракції "Слуга народу" у ВРУ Давид Арахамія під час спілкування з представницею медіа.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на "Главком" розповідає, до чого варто готуватися українцям.
Що розповів Арахамія
За словами народного депутата, на рішення щодо проведення в Україні додаткової мобілізації впливатиме, зокрема, розмір допомоги США.
Тау, у разі нестачі цієї допомоги (або ж її зменшення), Україні дійсно доведеться провести додаткову мобілізацію.
"Якщо буде допомога менша - нам потрібно більше мобілізувати людей... Якщо допомога буде більшою, тоді коефіцієнт озброєності зростає. І тоді нам потрібно менше людей, тому що ми можемо деякі ділянки фронту "закривати" умовно зброєю. І не потрібно стільки людей", - пояснив політик.
Що треба знати про мобілізацію в Україні
30 січня уряд повторно вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Ним, зокрема, пропонується змінити порядок проведення мобілізації.
Крім того, документ містить норми й пропозиції щодо:
- зміни правил виїзду військовозобов'язаних за кордон
- надання "броні" від призову
- призовного віку
- обмеження для ухилянтів
- надсилання повісток через електронний кабінет тощо
7 лютого ВРУ схвалила законопроект у першому читанні, проте до нього виникло забагато питань.
На протирічність норм, які містить законопроект, вказав також й уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.
У Міністерстві оборони України заявили, що під час підготовки документа про мобілізацію до другого читання команда МОУ опрацює з профільним комітетом ВРУ всі пропозиції щодо покращення закону.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що до законопроекту про мобілізацію нардепи подали понад 1000 правок.
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