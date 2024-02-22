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Арахамія сказав, чи буде додаткова мобілізація

Четвер 22 лютого 2024 13:42
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Арахамія сказав, чи буде додаткова мобілізація Про додаткову мобілізацію в Україні розповів Арахамія (фото: facebook.com/david.braun.50951)
Автор: Ірина Костенко

Чи буде в Україні додаткова мобілізація - розповів очільник фракції "Слуга народу" у ВРУ Давид Арахамія під час спілкування з представницею медіа.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на "Главком" розповідає, до чого варто готуватися українцям.

Що розповів Арахамія

За словами народного депутата, на рішення щодо проведення в Україні додаткової мобілізації впливатиме, зокрема, розмір допомоги США.

Тау, у разі нестачі цієї допомоги (або ж її зменшення), Україні дійсно доведеться провести додаткову мобілізацію.

"Якщо буде допомога менша - нам потрібно більше мобілізувати людей... Якщо допомога буде більшою, тоді коефіцієнт озброєності зростає. І тоді нам потрібно менше людей, тому що ми можемо деякі ділянки фронту "закривати" умовно зброєю. І не потрібно стільки людей", - пояснив політик.

Що треба знати про мобілізацію в Україні

30 січня уряд повторно вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Ним, зокрема, пропонується змінити порядок проведення мобілізації.

Крім того, документ містить норми й пропозиції щодо:

  • зміни правил виїзду військовозобов'язаних за кордон
  • надання "броні" від призову
  • призовного віку
  • обмеження для ухилянтів
  • надсилання повісток через електронний кабінет тощо

7 лютого ВРУ схвалила законопроект у першому читанні, проте до нього виникло забагато питань.

На протирічність норм, які містить законопроект, вказав також й уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

У Міністерстві оборони України заявили, що під час підготовки документа про мобілізацію до другого читання команда МОУ опрацює з профільним комітетом ВРУ всі пропозиції щодо покращення закону.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що до законопроекту про мобілізацію нардепи подали понад 1000 правок.

Читайте також, які категорії засуджених в Україні хочуть мобілізувати.

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