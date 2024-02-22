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Арахамия сказал, будет ли дополнительная мобилизация

Четверг 22 февраля 2024 13:42
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Арахамия сказал, будет ли дополнительная мобилизация О дополнительной мобилизации в Украине рассказал Арахамия (фото: facebook.com/david.braun.50951)
Автор: Ирина Костенко

Будет ли в Украине дополнительная мобилизация - рассказал глава фракции "Слуга народа" в ВРУ Давид Арахамия во время общения с представительницей медиа.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Главком" рассказывает, к чему следует готовиться украинцам.

Что рассказал Арахамия

По словам народного депутата, на решение о проведении в Украине дополнительной мобилизации будет влиять, в частности, размер помощи США.

Тау, в случае нехватки этой помощи (или ее уменьшения), Украине действительно придется провести дополнительную мобилизацию.

"Если будет помощь меньше - нам нужно больше мобилизовать людей... Если помощь будет больше, тогда коэффициент вооруженности растет. И тогда нам нужно меньше людей, потому что мы можем некоторые участки фронта "закрывать" условно оружием. И не нужно столько людей", - объяснил политик.

Что нужно знать о мобилизации в Украине

30 января правительство повторно внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Он предлагает, в частности, изменить порядок проведения мобилизации.

Кроме того, документ содержит нормы и предложения по:

  • изменению правил выезда военнообязанных за границу
  • предоставлению "брони" от призыва
  • призывному возрасту
  • ограничениям для уклонистов
  • отправке повесток через электронный кабинет и т.п.

7 февраля ВРУ одобрила законопроект в первом чтении, однако к нему возникло много вопросов.

На противоречие норм, содержащихся в законопроекте, указал также и уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

В Министерстве обороны Украины заявили, что во время подготовки документа о мобилизации ко второму чтению команда МОУ проработает с профильным комитетом ВРУ все предложения по улучшению закона.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в законопроект о мобилизации нардепы подали более 1000 поправок.

Читайте также, какие категории осужденных в Украине хотят мобилизовать.

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