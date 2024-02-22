Арахамия сказал, будет ли дополнительная мобилизация
Будет ли в Украине дополнительная мобилизация - рассказал глава фракции "Слуга народа" в ВРУ Давид Арахамия во время общения с представительницей медиа.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Главком" рассказывает, к чему следует готовиться украинцам.
Что рассказал Арахамия
По словам народного депутата, на решение о проведении в Украине дополнительной мобилизации будет влиять, в частности, размер помощи США.
Тау, в случае нехватки этой помощи (или ее уменьшения), Украине действительно придется провести дополнительную мобилизацию.
"Если будет помощь меньше - нам нужно больше мобилизовать людей... Если помощь будет больше, тогда коэффициент вооруженности растет. И тогда нам нужно меньше людей, потому что мы можем некоторые участки фронта "закрывать" условно оружием. И не нужно столько людей", - объяснил политик.
Что нужно знать о мобилизации в Украине
30 января правительство повторно внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Он предлагает, в частности, изменить порядок проведения мобилизации.
Кроме того, документ содержит нормы и предложения по:
- изменению правил выезда военнообязанных за границу
- предоставлению "брони" от призыва
- призывному возрасту
- ограничениям для уклонистов
- отправке повесток через электронный кабинет и т.п.
7 февраля ВРУ одобрила законопроект в первом чтении, однако к нему возникло много вопросов.
На противоречие норм, содержащихся в законопроекте, указал также и уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.
В Министерстве обороны Украины заявили, что во время подготовки документа о мобилизации ко второму чтению команда МОУ проработает с профильным комитетом ВРУ все предложения по улучшению закона.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в законопроект о мобилизации нардепы подали более 1000 поправок.
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