Мошенники выдают себя за других: раскрыта новая схема аферы

Новая схема мошенничества в социальных сетях (Коллаж РБК-Украина)

Мошенники используют для выманивания денег страницы знакомых людей и друзей

Мошенники в Украине снова активизировались в социальных сетях. Появилась новая схема, при которой преступники очень искусно выманивают деньги у доверчивых украинцев.

Для мошенничества аферисты придумали новую схему и для нее взламывают страницы в социальных сетях. Для того чтобы все выглядело правдоподобно, мошенники научились хорошо выдавать себя за других людей. Детали рассказали в "Сніданок з 1+1".

Как рассказала жертва преступников Светлана, она увидела на своей странице сообщение от знакомого человека: "Привет. У тебя случайно нет банковской карточки под рукой? Мне нужны деньги вывести из электронного кошелька, а на моей карточке срок действия истек".

Он попросил перевести на карточку Светланы пять тысяч гривен и для этого ему был нужен код и пароль для входа в банк-онлайн.

Светлана призналась, что знает о том, что этого делать нельзя, но она совершила ошибку, так как знает этого человека давно и была уверена, что все безопасно. Так как мошенник получил пароль, он снял все деньги с карточки Светланы. Девушке он сказал, что деньги должны сразу же вернуться.

"Ждала возвращения денег 5-10 минут, а затем с помощью другой социальной сети связалась с этим товарищем. Оказалось, что это были мошенники", - рассказала Светлана. На ее сообщения не ответили, а потом заблокировали. С банковского счета исчезло 19 тысяч гривен.

Как рассказал частный детектив Руслан Болгов, это уже классическая схема мошенников. Главная ошибка людей состоит в том, что они не проверяют информацию и не пытаются связаться со знакомыми людьми с помощью другого способа связи. Получив такое сообщение, нужно позвонить человеку или написать ему в другой социальной сети.

"Никогда в жизни не придавайте своих личных данных. Это CVV код карты, пароли от социальных страниц, от интернет-банков. Это лично ваша информация даже если вас это спросит ваш родной брат. Это ваш персональные данные", - объяснил председатель комиссии по этики Ассоциации частных детективов Украины Руслан Болгов.

Он добавил, что таких мошенников сейчас становится все больше и они становятся все хитрее, так как тщательно узнают все информацию о том человеке, которого собираются обмануть.

Эксперт порекомендовал не открывать ссылки от незнакомых людей. Если подобное сообщение пришло от друга – переспросить его лично или по телефону. Также стоит установить индивидуальные пароли к каждой социальной сети и, если вас все равно взломали – сообщите об этом всем своим друзьям и обратитесь в полицию.

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