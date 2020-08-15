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Мошенники прикрываются ПриватБанком: раскрыта новая схема аферистов

Суббота 15 августа 2020 18:11
Мошенники прикрываются ПриватБанком: раскрыта новая схема аферистов
Мошенники придумали новую схему аферы с именем ПриватБанка (Фото: freepik)

Аферисты создали новый сайт с использованием имя ПриватБанка

Мошенники в Украине придумали новую схему обмана и используют для своих преступных целей название ПриватБанка. Пользователям начали приходить сообщения, в которых банк предлагает зачислить на карту 4 тысячи гривен.

В сети появилась фейковая страница ПриватБанка, от имени которой украинцам рассылают рекламные сообщения с предложением перечислить деньги на счет. Об этом сообщает сайт OBOZREVATEL со ссылкой на Оксана Жилу, которая едва не стала жертвой мошенников.

Девушка рассказала, что пользователям предлагают кредиты от ПриватБанка от имени Privatbankcredit.com.

"Хочу предостеречь – это не ПриватБанк! Не заполняйте и не присылайте никакой информации мошенникам", - сообщила украинка.

Вполне вероятно, что с помощью данной формы злоумышленники собирают личные данные людей, которые хотят воспользоваться кредитом. Оксана Жила показала, как выглядит реклама "банка", в которой предлагается зачислить на карту кредитные средства в размере 4 тысяч гривен. Далее на сайте предлагается ввести номер мобильного телефона, а в шапке указано название – ПриватКредит.

Внешне все логотипы и сам сайт очень похожи на реальный сайт ПриватБанка, однако украинский банк не имеет к ним никакого отношения. Девушка обратилась к украинцам с предостережением не использовать фейковый сайт мошенников и не вводить туда свои личные данные.

Мошенники прикрываются ПриватБанком: раскрыта новая схема аферистовМошенники прикрываются ПриватБанком: раскрыта новая схема аферистов

Скриншоты

Напомним, ранее мы писали о том, что ПриватБанк попал в скандал со страховками.

А также рассказывали о том, каким образом аферисты выманивают деньги у людей в социальных сетях.

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