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В аптеках Києва шахраї нахабно обкрадають людей: парочка потрапила на відео

Київ, Вівторок 18 серпня 2020 13:41
В аптеках Києва шахраї нахабно обкрадають людей: парочка потрапила на відео
В аптеках Києва промишляють шахраї (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Пара шахраїв потрапила на відео під час "роботи" в одній з аптек

У Софіївській Борщагівці, що за Окружною дорогою Києва, промишляють досвідчені шахраї, які нахабно обкрадають людей. Парочка злодіїв попалася на відео під час "роботи" в одній з аптек.

Кадри зі схемою обману опублікував в Facebook Київ Оперативний з проханням впізнати чоловіка і жінку.

"Увага! Розшук! Ця молода пара зайшла в аптеку, набрали товар, а потім, коли розраховувалися, технічно "підламати" 500-гривневу купюру, забрали інші, товар і пішли. Може хтось знає їх? Село Софіївська Борщагівка", - підписане відео.

На кадрах молоді та пристойно одягнені жінка і чоловік впевнено відпрацьовують налагоджену схему. Вона заговорює фармацевта і заламує гроші. Він стоїть поруч для прикриття.

Увага! #Розшук! Ця молода пара зайшла до аптеки, набрали товар, а потім, коли розраховувались, технічно «підломали» 500-гривневу купюру, забралу решту, товар та пішли. Може хтось знає їх? Село Софіївська Борщагівка

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 18 серпня 2020 р.

В аптеці "працюють" досвідчені шахраї (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали, що розкрита нова схема аферистів, які прикриваються ПриватБанком.

А також повідомляли про те, яким чином аферисти виманюють гроші у людей в соціальних мережах.

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