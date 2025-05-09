Apple змінить усе. Інсайдери розкрили, що чекає на iPhone найближчими роками

Раніше глава апаратного напряму компанії Джон Тернус уже називав майбутні плани щодо iPhone "найграндіознішими за весь час".

Що буде з iPhone у найближчі роки

На 2025 рік лінійка iPhone 17 вже має такий вигляд:

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Новий надтонкий iPhone 17 Air

А ось далі все стає ще цікавіше.

2026 рік (перший складаний iPhone)

Навесні:

iPhone 17e

Восени:

iPhone 18 Air (розміром із 17 Air)

iPhone 18 Pro (камера в кутовому вирізі, без "чубчика")

iPhone 18 Pro Max (аналогічно Pro)

iPhone 18 Fold - перший складаний смартфон Apple

2027 рік (шість моделей iPhone)

Навесні:

iPhone 18

iPhone 18e (базова модель вперше вийде не восени, а навесні)

Восени:

iPhone 19 Air (зі збільшеним екраном)

iPhone 19 Pro (можливо, вперше - без вирізу під камеру)

iPhone 19 Pro Max (аналогічно)

iPhone 19 Fold - складаний iPhone другого покоління

iPhone виходить на новий рівень

Якщо інформація Вейна Ма і Мін-Чі Куо підтвердиться, Apple готується до двох ключових змін:

Збільшення лінійки моделей

вперше нові iPhone виходитимуть як навесні, так і восени.

Запуск нових категорій пристроїв

ультратонкі та складні моделі відкривають нову еру в розвитку iPhone.

Таким чином, Apple планує по шість нових iPhone на рік, тим самим "розтягуючи" хвилю інтересу, яка зазвичай концентрувалася тільки навколо осіннього релізу.

Уже цього року дебютує ультратонкий iPhone Air, а наступного - перший складаний iPhone. Крім того, моделі Pro отримають радикально оновлений дизайн, який наблизить Apple до реалізації давньої мрії - iPhone з повністю безрамковим екраном.