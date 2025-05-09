Apple змінить усе. Інсайдери розкрили, що чекає на iPhone найближчими роками

Apple готує найамбітнішу лінійку iPhone за всю історію бренду. Це підтверджують масштабні витоки, що з'явилися цього тижня завдяки авторитетним інсайдерам Вейну Ма і Мін-Чі Куо.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Apple 9to5Mac.
Раніше глава апаратного напряму компанії Джон Тернус уже називав майбутні плани щодо iPhone "найграндіознішими за весь час".
На 2025 рік лінійка iPhone 17 вже має такий вигляд:
А ось далі все стає ще цікавіше.
Навесні:
Восени:
Навесні:
Восени:
Якщо інформація Вейна Ма і Мін-Чі Куо підтвердиться, Apple готується до двох ключових змін:
Таким чином, Apple планує по шість нових iPhone на рік, тим самим "розтягуючи" хвилю інтересу, яка зазвичай концентрувалася тільки навколо осіннього релізу.
Уже цього року дебютує ультратонкий iPhone Air, а наступного - перший складаний iPhone. Крім того, моделі Pro отримають радикально оновлений дизайн, який наблизить Apple до реалізації давньої мрії - iPhone з повністю безрамковим екраном.
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