В iPhone з'явиться функція, яку Apple розробляла 10 років: що відомо

Очікується, що Apple представить складаний iPhone у 2026 році, і його головною перевагою може стати не залізо, а програмне забезпечення. Підхід компанії до адаптивних додатків здатний дати iPhone Fold серйозну перевагу перед конкурентами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Apple 9to5Mac .

Адаптивні макети iOS-додатків стали фундаментом для майбутніх пристроїв

Ще в 2014 році на конференції WWDC Apple представила концепцію авто-макетів, дозволивши розробникам створювати інтерфейси, які автоматично підлаштовуються під розміри екрана. Це рішення стало необхідним кроком перед запуском iPhone 6 і 6 Plus - перших моделей із помітно збільшеними екранами.

Уже в 2015 році iOS 9 отримала функції Split View і Slide Over на iPad, які працювали коректно тільки з додатками, що використовують нові інструменти макета Apple. Таким чином, було закладено основу для розвитку екосистеми, здатної адаптуватися до найрізноманітніших форм-факторів.

iPhone Fold - смартфон і планшет в одному пристрої

На тлі проблем з оптимізацією додатків для складаних пристроїв в Android-середовищі, Apple робить ставку на перевірені рішення. Завдяки внутрішньому дисплею з діагоналлю 7,8 дюйма, складаний iPhone буде здатний запускати додатки рівня iPad, без необхідності значних доопрацювань з боку розробників.

Більшість популярних застосунків уже адаптовані під два інтерфейси - iPhone та iPad, що забезпечить безшовний користувацький досвід.

Складаний iPhone може стати пристроєм, який об'єднає в собі переваги смартфона і планшета, зберігши при цьому стабільну, адаптовану екосистему. Підхід Apple до програмної платформи може стати саме тим фактором, який визначить лідерство на ринку складаних пристроїв.

Як може виглядати iPhone Fold (фото: 9to5Mac)