Apple изменит все. Инсайдеры раскрыли, что ждет iPhone в ближайшие годы

Apple готовит самую амбициозную линейку iPhone за всю историю бренда. Это подтверждают масштабные утечки, появившиеся на этой неделе благодаря авторитетным инсайдерам Уэйну Ма и Мин-Чи Куо.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей про Apple 9to5Mac.
Ранее глава аппаратного направления компании Джон Тернус уже называл будущие планы по iPhone "самыми грандиозными за все время".
На 2025 год линейка iPhone 17 уже выглядит следующим образом:
А вот дальше все становится еще интереснее.
Весной:
Осенью:
Весной:
Осенью:
Если информация Уэйна Ма и Мин-Чи Куо подтвердится, Apple готовится к двум ключевым переменам:
Таким образом, Apple планирует по шесть новых iPhone в год, тем самым "растягивая" волну интереса, которая обычно концентрировалась только вокруг осеннего релиза.
Уже в этом году дебютирует ультратонкий iPhone Air, а в следующем - первый складной iPhone. Кроме того, модели Pro получат радикально обновленный дизайн, который приблизит Apple к реализации давней мечты - iPhone с полностью безрамочным экраном.
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