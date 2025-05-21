Apple скоро випустить iPhone 17 Air. Чим порадує і розчарує майбутній смартфон

Apple представить свій найтонший iPhone уже цього року - його товщина становитиме лише 5,5 мм. Щоб досягти майже дворазового зменшення порівняно зі звичайним iPhone, компанії довелося піти на низку компромісів.

Про головні плюси і мінуси майбутнього iPhone 17 Air розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

Переваги iPhone 17 Air

Дисплей як у Pro

Незважаючи на тонкий корпус, смартфон отримає 6,6-дюймовий OLED-дисплей з LTPO - це означає, що в ньому буде підтримка частоти оновлення 120 Гц (ProMotion) і функція Always-On. Такий дисплей вперше з'явиться в iPhone поза лінійкою Pro. Розмір пристрою буде порівнянний з iPhone 16 Plus.

Ціна не вище 899 доларів

Незважаючи на інноваційний форм-фактор, ціна iPhone 17 Air залишиться в межах 1000 доларів - згідно з витоками, близько 899 доларів. Це зробить його привабливим за співвідношенням ціна/технології.

Потужний процесор

iPhone 17 Air отримає новітній процесор A19 і 8 ГБ оперативної пам'яті - як і інші моделі лінійки. Це означає, що пристрій буде підтримувати всі функції Apple Intelligence без обмежень.

Підтримка MagSafe

Раніше ходили чутки, що через товщину корпус позбудеться магнітної зарядки MagSafe. Однак витоки з макетами пристрою підтверджують зворотне - MagSafe залишиться.

Недоліки iPhone 17 Air

Камера - тільки одна

Новинка отримає один 48-мегапіксельний сенсор, що підтримує 2x зум. Але в ній не буде ультраширококутного об'єктива або телеоб'єктива. Це може стати мінусом для тих, хто розраховує на універсальні фото-можливості.

Один динамік

Через обмежений простір у корпусі Apple встановить лише один вдосконалений динамік, щоб компенсувати цей недолік. Для кращого звуку рекомендується використовувати навушники, наприклад, AirPods Pro.

Зв'язок і SIM-карти

iPhone 17 Air перейде на новий модем Apple C1, що позбавить його підтримки mmWave у США та частини частотних діапазонів. Також, імовірно, пристрій не матиме фізичного слота для SIM-карт ніде у світі. Це може стати проблемою для ринку Китаю, де потрібні фізичні SIM.

"Інженери Apple поки не змогли розмістити слот для SIM-карти в такому тонкому корпусі", - повідомляє The Information.

Термін служби батареї

За новими даними, автономність iPhone 17 Air влаштує тільки 60-70% користувачів - проти 80-90% у інших моделей. Apple розглядає повернення фірмового чохла з акумулятором, щоб компенсувати недолік.