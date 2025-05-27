Apple готує помітні зміни. Чим iPhone 17 Pro відрізнятиметься від попередніх моделей
На тлі все менш помітних оновлень iPhone, нові моделі здаються майже однаковими. Але з виходом iPhone 17 Pro це може змінитися - Apple готує помітні зміни як у зовнішньому вигляді, так і у відчуттях.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний сайт 9to5Mac.
Новий дизайн задньої камери (вперше з iPhone 11 Pro)
З 2019 року зовнішній вигляд основної камери iPhone залишався практично незмінним, але в iPhone 17 Pro нас чекає оновлений підхід.
Форма розміщення трьох об'єктивів, як і раніше, залишиться трикутною, але замість класичного округленого квадрата в кутку корпусу з'явиться витягнута горизонтальна камера-панель, яка пройде по всій ширині пристрою. Елементи на кшталт LiDAR-сканера, спалаху і мікрофона перемістяться на праву частину цієї панелі.
Судячи з витоків, колір камери відповідатиме кольору корпусу - на відміну від чорних вставок, які використовувалися раніше.
Новий дизайн задньої камери (фото: 9to5Mac)
Новий дизайн задньої панелі з додаванням алюмінію
Apple може відмовитися від преміальних матеріалів, титану і нержавіючої сталі, на користь анодованого алюмінію, як у більш ранніх моделей.
Однак це не "крок назад": згідно з витоками CAD-файлів від інсайдера Сонні Діксона, задня панель iPhone 17 Pro буде комбінованою - алюмінієва основа і скляне вікно для бездротової зарядки і MagSafe. Це помітний відхід від суцільноскляної задньої панелі, яка використовувалася протягом останніх років.
Новий дизайн задньої панелі з додаванням алюмінію (фото: 9to5Mac)
Система охолодження з паровою камерою
Одним із ключових технологічних апгрейдів стане нова система охолодження з паровою камерою. Вона має забезпечити стабільну продуктивність навіть за високих навантажень, поліпшити ефективність зарядки та знизити нагрівання пристрою.
У теорії, це означає відсутність перегріву і "троттлінгу" - проблем, з якими стикалися власники попередніх поколінь iPhone під час активної роботи або ігор.
Інші поліпшення
Як і завжди, Apple додасть низку дрібних, але корисних поліпшень, які навряд чи стануть вирішальним фактором для апгрейду, але порадують тих, хто чекає максимальної функціональності. Серед них:
- Новий Wi-Fi-чіп власного виробництва
- Збільшення обсягу оперативної пам'яті до 12 ГБ RAM
- Нова фронтальна камера на 24 МП
- Новий телеоб'єктив з роздільною здатністю 48 МП
- Можливість подвійного відеозапису через додаток "Камера"
- І, можливо, ще більше приємних сюрпризів.
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