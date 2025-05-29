ua en ru
Чт, 29 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Apple удивит толщиной? В сети показали iPhone 17 Pro Max с новым корпусом (видео)

Четверг 29 мая 2025 14:45
UA EN RU
Apple удивит толщиной? В сети показали iPhone 17 Pro Max с новым корпусом (видео) В сети появилось видео будущего флагмана Apple (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Apple готовит к осеннему анонсу линейку iPhone 17, и, похоже, компания делает ставку не только на ультратонкие корпуса. В Сети появилось видео, демонстрирующее увеличенные габариты iPhone 17 Pro Max - самого мощного смартфона линейки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный сайт 9to5Mac.

Если внимание большинства будет приковано к iPhone 17 Air - самой тонкой модели в истории Apple с толщиной всего 5,6 мм, то старший флагман пойдет в противоположном направлении. iPhone 17 Pro Max, напротив, станет заметно толще и тяжелее своего предшественника.

Для сравнения:

  • iPhone 16 Pro Max - 8,25 мм
  • iPhone 17 Pro Max - 8,725 мм

Новый видеоролик, опубликованный инсайдером Majin Bu на платформе X, демонстрирует макет iPhone 17 Pro Max со всех сторон. В коротком 33-секундном клипе видно, как изменились габариты будущего флагмана.

По слухам, увеличение толщины связано с более мощным аккумулятором - вероятно, Apple внедрит в новинку аккумуляторы нового типа, чтобы компенсировать растущие запросы пользователей к автономности.

Ожидается, что вся линейка iPhone 17 будет представлена в сентябре.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone
NEWS
"Меморандум" в Стамбуле? Что известно о втором раунде переговоров России и Украины
"Меморандум" в Стамбуле? Что известно о втором раунде переговоров России и Украины