Apple впервые за 10 лет представит совершенно новый гаджет: подробности

Летом 2024 года Samsung презентует свое первое смарт-кольцо Galaxy Ring. По данным источников, компания Apple также работает над собственным умным аксессуаром для пальца, который, возможно, получит имя Apple Ring.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , публикующий новости, слухи и отчеты, связанные с компанией Apple.

Что известно про смарт-кольцо от Apple

Несмотря на небольшой размер рынка умных колец в настоящее время, ожидается его значительный рост в ближайшем будущем. Эксперты прогнозируют, что к 2031 году стоимость этого рынка достигнет 200 миллионов долларов по сравнению с 20 миллионами долларов в 2023 году, что представляет собой значительный скачок.

Компания Apple рассматривает идею создания умного кольца уже несколько лет, что подтверждают различные патенты, описывающие подобные устройства.

По информации Electronic Times, Apple внимательно наблюдает за рынком и ищет признаки того, что умные кольца станут популярной, менее навязчивой альтернативой часам. Это устройство можно будет носить дольше, и с ним будет удобно спать.

Вероятно, Apple рассматривает умное кольцо как жизнеспособное дополнение к своей линейке носимых устройств. Компания все чаще подает заявки на патенты, связанные с носимыми на пальцах устройствами с поддержкой NFC, что может свидетельствовать о приближающемся выпуске такого устройства.

Хотя точная дата выпуска умного кольца от Apple пока неизвестна, ясно, что компания давно рассматривает эту идею. С учетом предстоящего роста рынка умных колец будет интересно увидеть, какое устройство предложит Apple.

В чем особенность смарт-колец

Умные кольца обладают рядом преимуществ перед умными часами, прежде всего благодаря их компактному и менее навязчивому дизайну.

Они легкие и незаметные, что позволяет комфортно носить их как днем, так и ночью. Эта ненавязчивость идеально подходит для непрерывного мониторинга здоровья и отслеживания сна без необходимости носить громоздкие часы.

Более того, умные кольца могут быть оборудованы более специализированными датчиками, расположенными ближе к коже, для более точных показателей. Компактность также позволяет сосредоточиться на конкретных функциях.