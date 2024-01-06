Можете на них не чекати. Ці 5 пристроїв від Apple точно не вийдуть у 2024 році
Хоча 2024 обіцяє бути насиченим для Apple, і в лінійці пристроїв компанії з'явиться безліч важливих новинок, є і ті, про які чутки замовчують. Грунтуючись на інформації від різних аналітиків та надійних джерел, кілька гаджетів Apple, як очікується, не зможе випустити цього року.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на платформу для соціальної журналістики Medium.
iPhone SE 4
Незважаючи на велику кількість чуток навколо четвертої версії бюджетного айфону, 2024-го він знову не вийде. Відразу кілька інсайдерів, у тому числі Марк Гурман та Мінґ-Чі Куо, упевнені, що смартфон не представлять раніше 2025 року. Схоже, Apple вичікує та підігріває інтерес до новинки.
iPhone SE 4 (фото: MacRumors)
AirTag 2
Немає жодних передумов для виходу другої версії AirTag, як і причин для його оновлення. Мітка відмінно виконує свої завдання і навряд чи може робити це ще краще. Та й вимоги до неї мінімальні. І все ж таки Apple може вирішити перевипустити AirTag, але раніше 2025-го чекати цього не варто.
AirTag від Apple (фото: Unsplash)
Apple Watch Ultra з microLED
Навколо дисплеїв OLED та microLED зібрався цілий культ інсайдерів, які пророкують нам Apple Watch з такими матрицями вже не один рік. Однак модель Ultra вже оновилася 2023-го, і цього року апдейту не буде. Але він буде у 2025 чи 2026 роках: очікується, що дисплей стане на 10 відсотків більше завдяки новій технології.
Apple Watch Ultra з microLED (фото: 9to5Mac)
iMac Pro
За всіма зовнішніми ознаками Apple поховала цю лінійку: iMac Pro із чіпом Silicon так і не вийшов, при цьому компанія офіційно оголосила, що перехід із Intel уже завершено. Проте Марк Гурман припустив, що модель таки випустять, але це станеться не раніше 2025-го.
iMac Pro
iPhone Fold
Поки Samsung працює над шостим поколінням складених смартфонів, Apple все ще не випустила жодного. Не станеться цього й у поточному році: чуток та конкретики надто мало, щоб на це сподіватися. Аналітики сходяться на думці, що iPhone Fold варто чекати не раніше 2025-го, а скоріше навіть 2026 року.
iPhone Fold (фото: CNET)
Нагадаємо, що OpenAI випустить свій перший гаджет.
А ще ми писали про топ-5 найочікуваніших пристроїв Apple, які вийдуть у 2024 році.