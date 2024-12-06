Apple випустила бета-версію iOS 18.2 із розширеними можливостями для iPhone: список

Apple анонсувала бета-версію iOS 18.2 з оновленими функціями для iPhone (фото: Getty Images)

Apple випустила бета-версію iOS 18.2, що означає її швидку публічну появу. Release Candidate є фінальною версією нового програмного забезпечення, яка буде випущена для широкої аудиторії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

Apple Intelligence (для iPhone 16, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max) Image Playground Новий додаток дозволяє використовувати концепції, описи та зображення з вашої фотогалереї для створення оригінальних та креативних картинок

Користувачі можуть вибирати стилі ілюстрації та анімації, а також додавати елементи на власний розсуд

Можливість інтеграції створених зображень до повідомлень і додатків Freeform, а також до сторонніх додатків

Синхронізація зображень через iCloud для всіх пристроїв Genmoji Genmoji дозволяє створювати персоналізовані емодзі прямо з клавіатури

Емодзі синхронізуються з розділом стікерів на всіх пристроях через iCloud Підтримка ChatGPT ChatGPT від OpenAI доступний через Siri або Writing Tools

Функція "Compose in Writing Tools" дозволяє створювати текст з нуля за допомогою ChatGPT

Siri може підключатися до ChatGPT, коли це необхідно, щоб надати вам відповідь

Обліковий запис ChatGPT не вимагається: запити анонімні та не використовуються для навчання моделей OpenAI

Увійдіть до облікового запису ChatGPT, щоб отримати переваги облікового запису; запити регулюватимуться політиками даних OpenAI

Image Wand перетворює ескізи, рукописні або друковані нотатки на зображення у додатку Notes

Функція "Describe your change" у Writing Tools дозволяє запропонувати, як переформулювати текст, наприклад, у вигляді поеми Контроль камери (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max) Visual Intelligence with Camera Control: дозволяє миттєво дізнаватися про місця або взаємодіяти з інформацією, просто навівши iPhone на об'єкт, з можливістю використовувати Google Search або ChatGPT

Двоступеневий затвор Camera Control дозволяє зафіксувати фокус і експозицію при легкому натисканні Пошта (Mail) Категоризація пошти допомагає сортувати повідомлення за важливістю

Перегляд у форматі дайджесту групує всі листи від одного відправника до однієї групи для зручної навігації Фото (Photos) Покращення відтворення відео, включаючи можливість перемотування по кадрах та налаштування для відключення автоматичного повтору відео

Поліпшено навігацію в колекціях: додано можливість свайпа вправо для повернення до попереднього вигляду

Історію нещодавно переглянутих та нещодавно відправлених альбомів можна очистити

Альбом "Уподобання" тепер також відображається в розділі "Утиліти" на додаток до закріплених колекцій Safari Нові фонові зображення для налаштування стартової сторінки Safari

Імпорт та експорт дозволяють експортувати дані про перегляд із Safari та імпортувати дані про перегляд з іншої додатка до Safari

HTTPS Priority оновлює URL-адреси до HTTPS, коли це можливо

Активність завантаження файлів у реальному часі показує хід завантаження файлу в Dynamic Island та на головному екрані Загальні покращення та виправлення помилок Диктофон підтримує багатошаровий запис, дозволяючи додавати вокал поверх існуючої музичної ідеї без навушників. Проекти можна імпортувати до Logic Pro (для iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).

Функція "Поділитися розташуванням предмета" в Локатор допомагає знайти втрачені речі, безпечно ділячись розташуванням AirTag або аксесуарів мережі з довіреними сторонами, такими як авіакомпанії

Пошук природною мовою у додатках Apple Music та Apple TV дозволяє вам описувати те, що ви шукаєте, використовуючи будь-яку комбінацію категорій, таких як жанри, настрої, актори, десятиліття та багато іншого

Вибрані категорії в підкастах дозволяють вам вибирати улюблені категорії та отримувати відповідні рекомендації щодо шоу, до яких ви можете легко отримати доступ у своїй бібліотеці

Персоналізована сторінка пошуку в підкастах відображає найбільш релевантні категорії та редакційні добірки, створені спеціально для вас

Головоломки “Судоку” для News+ представлені на трьох рівнях складності та доступні для підписників News+

Виправлена помилка, через яку нещодавно зроблені фото не відразу з'являлися у розділі "Всі фотографії"

Усунена проблема, через яку нічні фото могли погіршуватися при тривалих експозиціях (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)