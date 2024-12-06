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Apple выпустила бета-версию iOS 18.2 с расширенными возможностями для iPhone: список

Пятница 06 декабря 2024 14:50
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Apple выпустила бета-версию iOS 18.2 с расширенными возможностями для iPhone: список Apple анонсировала бета-версию iOS 18.2 с обновленными функциями для iPhone (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Apple выпустила бета-версию iOS 18.2, что означает ее скорое публичное появление. Release Candidate представляет собой финальную версию нового программного обеспечения, которая будет выпущена для широкой аудитории.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Apple Intelligence (для iPhone 16, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max)

Image Playground

  • Новое приложение позволяет использовать концепции, описания и изображения из вашей фотогалереи для создания оригинальных и креативных картинок
  • Пользователи могут выбирать стили иллюстрации и анимации, а также добавлять элементы по своему усмотрению
  • Возможность интеграции созданных изображений в сообщения и приложения Freeform, а также в сторонние приложения
  • Синхронизация изображений через iCloud для всех устройств

Genmoji

  • Genmoji позволяет создавать персонализированные эмодзи прямо с клавиатуры
  • Эмодзи синхронизируются с разделом стикеров на всех ваших устройствах через iCloud

Поддержка ChatGPT

  • ChatGPT от OpenAI доступен через Siri или Writing Tools
  • Функция "Compose in Writing Tools" позволяет создавать текст с нуля с использованием ChatGPT
  • Siri может подключаться к ChatGPT, когда это необходимо, чтобы предоставить вам ответ
  • Аккаунт ChatGPT не требуется: запросы анонимны и не используются для обучения моделей OpenAI
  • Войдите в аккаунт ChatGPT, чтобы получить преимущества учетной записи; запросы будут регулироваться политиками данных OpenAI
  • Image Wand преобразует эскизы, рукописные или печатные заметки в изображения в приложении Notes
  • Функция "Describe your change" в Writing Tools позволяет предложить, как переформулировать текст, например, в виде поэмы

Контроль камеры (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)

  • Visual Intelligence with Camera Control: позволяет мгновенно узнавать о местах или взаимодействовать с информацией, просто наведя iPhone на объект, с возможностью использовать Google Search или ChatGPT
  • Двухступенчатый затвор в Camera Control позволяет зафиксировать фокус и экспозицию при легком нажатии

Почта (Mail)

  • Категоризация почты помогает сортировать сообщения по важности
  • Просмотр в формате дайджеста группирует все письма от одного отправителя в одну группу для удобной навигации

Фото (Photos)

  • Улучшения воспроизведения видео, включая возможность перемотки по кадрам и настройку для отключения автоматического повтора видео
  • Улучшена навигация в коллекциях: добавлена возможность свайпа вправо для возврата к предыдущему виду
  • Историю недавно просмотренных и недавно отправленных альбомов можно очистить
  • Альбом "Избранное" теперь также отображается в разделе "Утилиты" в дополнение к закрепленным коллекциям

Safari

  • Новые фоновые изображения для настройки стартовой страницы Safari
  • Импорт и экспорт позволяют экспортировать данные о просмотре из Safari и импортировать данные о просмотре из другого приложения в Safari
  • HTTPS Priority обновляет URL-адреса до HTTPS, когда это возможно
  • Активность загрузки файлов в реальном времени показывает ход загрузки файла в Dynamic Island и на главном экране

Общие улучшения и исправления ошибок

  • Диктофон поддерживает многослойную запись, позволяя добавлять вокал поверх существующей музыкальной идеи без наушников. Проекты можно импортировать в Logic Pro (для iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).
  • Функция "Поделиться местоположением предмета" в Локатор помогает найти потерянные вещи, безопасно делясь местоположением AirTag или аксессуаров сети с доверенными сторонами, такими как авиакомпании
  • Поиск на естественном языке в приложениях Apple Music и Apple TV позволяет вам описывать то, что вы ищете, используя любую комбинацию категорий, таких как жанры, настроения, актеры, десятилетия и многое другое
  • Избранные категории в подкастах позволяют вам выбирать любимые категории и получать соответствующие рекомендации по шоу, к которым вы можете легко получить доступ в своей библиотеке
  • Персонализированная страница поиска в подкастах отображает наиболее релевантные категории и редакционные подборки, созданные специально для вас
  • Головоломки “Судоку” для News+ представлены на трех уровнях сложности и доступны для подписчиков News+
  • Исправлена ошибка, из-за которой недавно сделанные фото не сразу появлялись в разделе "Все фотографии"
  • Устранена неполадка, из-за которой ночные фото могли ухудшаться при длительных экспозициях (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)

Напомним, что Google запустила отдельное приложение Gemini на iOS для пользователей по всему миру.

А еще мы писали про 10 полезных лайфхаков Центра управления в iOS 18, которые сделают iPhone еще круче.

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