Apple выпустила бета-версию iOS 18.2 с расширенными возможностями для iPhone: список

Apple анонсировала бета-версию iOS 18.2 с обновленными функциями для iPhone (фото: Getty Images)

Apple выпустила бета-версию iOS 18.2, что означает ее скорое публичное появление. Release Candidate представляет собой финальную версию нового программного обеспечения, которая будет выпущена для широкой аудитории.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Apple Intelligence (для iPhone 16, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max) Image Playground Новое приложение позволяет использовать концепции, описания и изображения из вашей фотогалереи для создания оригинальных и креативных картинок

Пользователи могут выбирать стили иллюстрации и анимации, а также добавлять элементы по своему усмотрению

Возможность интеграции созданных изображений в сообщения и приложения Freeform, а также в сторонние приложения

Синхронизация изображений через iCloud для всех устройств Genmoji Genmoji позволяет создавать персонализированные эмодзи прямо с клавиатуры

Эмодзи синхронизируются с разделом стикеров на всех ваших устройствах через iCloud Поддержка ChatGPT ChatGPT от OpenAI доступен через Siri или Writing Tools

Функция "Compose in Writing Tools" позволяет создавать текст с нуля с использованием ChatGPT

Siri может подключаться к ChatGPT, когда это необходимо, чтобы предоставить вам ответ

Аккаунт ChatGPT не требуется: запросы анонимны и не используются для обучения моделей OpenAI

Войдите в аккаунт ChatGPT, чтобы получить преимущества учетной записи; запросы будут регулироваться политиками данных OpenAI

Image Wand преобразует эскизы, рукописные или печатные заметки в изображения в приложении Notes

Функция "Describe your change" в Writing Tools позволяет предложить, как переформулировать текст, например, в виде поэмы Контроль камеры (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max) Visual Intelligence with Camera Control: позволяет мгновенно узнавать о местах или взаимодействовать с информацией, просто наведя iPhone на объект, с возможностью использовать Google Search или ChatGPT

Двухступенчатый затвор в Camera Control позволяет зафиксировать фокус и экспозицию при легком нажатии Почта (Mail) Категоризация почты помогает сортировать сообщения по важности

Просмотр в формате дайджеста группирует все письма от одного отправителя в одну группу для удобной навигации Фото (Photos) Улучшения воспроизведения видео, включая возможность перемотки по кадрам и настройку для отключения автоматического повтора видео

Улучшена навигация в коллекциях: добавлена возможность свайпа вправо для возврата к предыдущему виду

Историю недавно просмотренных и недавно отправленных альбомов можно очистить

Альбом "Избранное" теперь также отображается в разделе "Утилиты" в дополнение к закрепленным коллекциям Safari Новые фоновые изображения для настройки стартовой страницы Safari

Импорт и экспорт позволяют экспортировать данные о просмотре из Safari и импортировать данные о просмотре из другого приложения в Safari

HTTPS Priority обновляет URL-адреса до HTTPS, когда это возможно

Активность загрузки файлов в реальном времени показывает ход загрузки файла в Dynamic Island и на главном экране Общие улучшения и исправления ошибок Диктофон поддерживает многослойную запись, позволяя добавлять вокал поверх существующей музыкальной идеи без наушников. Проекты можно импортировать в Logic Pro (для iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).

Функция "Поделиться местоположением предмета" в Локатор помогает найти потерянные вещи, безопасно делясь местоположением AirTag или аксессуаров сети с доверенными сторонами, такими как авиакомпании

Поиск на естественном языке в приложениях Apple Music и Apple TV позволяет вам описывать то, что вы ищете, используя любую комбинацию категорий, таких как жанры, настроения, актеры, десятилетия и многое другое

Избранные категории в подкастах позволяют вам выбирать любимые категории и получать соответствующие рекомендации по шоу, к которым вы можете легко получить доступ в своей библиотеке

Персонализированная страница поиска в подкастах отображает наиболее релевантные категории и редакционные подборки, созданные специально для вас

Головоломки “Судоку” для News+ представлены на трех уровнях сложности и доступны для подписчиков News+

Исправлена ошибка, из-за которой недавно сделанные фото не сразу появлялись в разделе "Все фотографии"

Устранена неполадка, из-за которой ночные фото могли ухудшаться при длительных экспозициях (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)