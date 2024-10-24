Як зробити свій iPhone ще крутіше з новим Центром керування в iOS 18: 10 корисних лайфхаків

Із виходом iOS 18 Apple представила оновлений Центр керування, який відкриває перед користувачами ще більше можливостей для кастомізації та зручності.

Про те, як максимально налаштувати Центр керування на свій смак, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Додайте елементи керування до Пункту керування

Аж до iOS 17 вам доводилося заходити на сторінку Центру керування у додатку "Налаштування" вашого iPhone, щоб додавати або видаляти елементи керування.

У iOS 18 все кардинально змінилося, і тепер ви можете вносити безліч змін безпосередньо до Центру керування. Щоб розпочати, відкрийте Центр керування, провівши пальцем вниз від правого верхнього кута екрана і натиснувши кнопку "+" у верхньому лівому кутку.

Або ж натисніть та утримуйте будь-яке порожнє місце в Центрі керування, потім натисніть кнопку "Додати елемент керування" біля основи вашого iPhone. Тепер ви побачите безліч опцій та рядок пошуку вгорі. Перегляньте ці поєднання клавіш і додайте те, що вам подобається.

Додайте елементи керування до Пункт керування (фото: Lifehacker)

Видалення елементів керування з Центру керування

Щоб очистити Пункт керування в iOS 18, відкрийте його (знову ж таки, провівши пальцем вниз від правого верхнього кута екрана) і утримуйте будь-який порожній простір, доки навколо елементів керування, які вже знаходяться у Центрі, не з'являться межі. Тепер натисніть кнопку - поряд із будь-яким елементом управління, і він зникне.

Переміщайте елементи керування, щоб до них було легше отримати доступ

iOS 18 дозволяє міняти місцями всі елементи керування в Пункті керування. Це означає, що раніше нерухомі елементи керування, такі як параметри підключення, відтворення мультимедіа та блокування повороту тепер можна переміщати.

Для цього відкрийте Пункт керування в iOS 18 та утримуйте будь-яке порожнє місце на екрані. Коли на елементах керування з'являться межі, почніть перетягувати будь-яку кнопку або віджет у будь-яке місце.

Скидання Центру керування до стандартного стану

З випуском iOS 18.1 Apple представляє метод скидання Центру керування в один дотик до стандартного стану. Це корисно у випадку, якщо ви внесли зміни, які вам не подобаються, і хочете повернути Центр керування в колишній стан. Щоб швидко скинути Центр керування, перейдіть до Налаштування, Центр керування та “Скинути Центр керування”.

Використовуйте нові елементи керування в iOS 18.1

iOS 18.1 також представила кілька нових елементів керування в Пункті керування. Тепер у вас є можливість відокремити майже всі елементи керування підключенням від стандартного віджету, який показує вам всі параметри підключення, згруповані разом.

Наприклад, ви можете мати окремі елементи керування для Wi-Fi, VPN та AirDrop. Це спрощує звільнення від великого віджету підключення та заміну його окремими елементами керування для функцій, які ви перемикаєте найчастіше.

Окремо додаток Apple Measure також доступний як елемент управління, тому, якщо ви використовуєте його регулярно, ви можете додати його до Пункту керування.

Використовуйте нові елементи керування в iOS 18.1 (фото: Lifehacker)

Додайте ярлики до Центру керування

Коли ви додаєте новий елемент керування до Пункту керування, ви можете прокрутити вниз, щоб побачити, які додатки підтримують додаткові елементи керування. Наприклад, застосунок "Ярлики" від Apple може додати практично будь-які ваші ярлики в Пункт управління.

Це полегшує використання автоматичних процедур на iPhone. Щоб використати цю функцію, додайте елемент керування "Ярлик", натисніть "Вибрати" та виберіть будь-який з ярликів, які ви регулярно використовуєте.

Використовуйте Центр управління як засіб запуску додатків

Оскільки сторонні застосунки тепер можуть додавати дії до Центру керування як елементи керування, ви можете використовувати їх для безпосереднього запуску певних функцій у цих додатках.

Якщо розробник застосунку додав підтримку цієї функції, ви повинні мати можливість запускати його (або певні функції цих додатків) прямо з Центру управління. Це також корисно для тих, хто віддає перевагу мінімалістичному компонування домашнього екрану, оскільки ви можете перемістити ці додатки до Центру керування.

Вивчіть інші сторінки в Центрі управління

Тепер у Пункті керування iOS 18 є три повні сторінки, проте всі найкорисніші елементи керування знаходяться на першій сторінці. Дослідіть їх, провівши пальцем вгору при відкритому Пункті керування.

На другій сторінці відображаються елементи керування відтворенням музики. Замість вертикального свайпа ви можете відкрити її, утримуючи віджет керування мультимедіа на першій сторінці Центру керування. Ця сторінка знадобиться вам для керування динаміками, підключеними до вашого iPhone, наприклад HomePod.

Проведіть пальцем вгору ще раз, коли відкрито Центр керування, щоб побачити параметри підключення. Крім того, ви можете побачити ті ж параметри з першої сторінки Центру керування, утримуючи віджет підключення (за замовчуванням у верхньому лівому куті).

Ці елементи керування дозволяють швидко перемикати режим польоту, AirDrop, Wi-Fi, стільникові дані, Bluetooth, налаштування точок доступу та VPN.

Вивчіть інші сторінки в Центрі керування (фото: Lifehacker)

Кнопка вимкнення на iPhone

У центрі керування iOS 18 є кнопка живлення у правому верхньому кутку. Просто натисніть її та посуньте перемикач вимкнення на екрані, щоб вимкнути iPhone.

Додаткова опція кнопки вимкнення на iPhone (фото: Lifehacker)

Легкий доступ до Центру керування

Більшість змін до Центру керування спрямовані на те, щоб зробити його більш ергономічним. Немає сенсу продовжувати тягтися до правого верхнього краю екрана, щоб запустити його, коли доступний найкращий варіант. Back Tap - це не новий варіант, але їм варто поділитися, тому що він дозволяє натиснути на задню частину iPhone, щоб запустити Центр керування.

Ви можете налаштувати це, перейшовши в Налаштування, Універсальний доступ, "Торкання" та "Back Tap".