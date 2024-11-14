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Google запускає окремий додаток Gemini на iOS для користувачів по всьому світу

Четвер 14 листопада 2024 18:30
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Google запускає окремий додаток Gemini на iOS для користувачів по всьому світу iPhone отримав власний додаток Gemini (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

У четвер Google випустив окремий додаток для свого AI-помічника Gemini на iOS по всьому світу. Досі користувачі iOS могли спілкуватися з цією технологією штучного інтелекту лише через застосунок Google або мобільну версію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт останніх новин про Google та Android 9to5Google.

Можливості Gemini на iPhone

Таким чином, тепер на головному екрані вашого iPhone є значок Gemini, і вам не доведеться відкривати застосунок Google і перемикатися між вкладками або використовувати ярлик віджету пошуку.

Тим часом, інтерфейс Gemini на iOS тепер відповідає досвіду Android з мінімалістичним домашнім екраном, на якому є привітання "Hello" і який дещо нагадує простоту Google Search. Ви можете отримати доступ до історії своїх чатів у верхньому лівому куті, а текстове поле внизу також було спрощено до "Запитай Gemini".

Google позиціонує додаток як навчальний посібник та генератор зображень з використанням Imagen 3, при цьому ви можете робити знімки та прикріплювати їх до свого запиту.

Google запускає окремий додаток Gemini на iOS для користувачів по всьому світуGoogle запускає окремий додаток Gemini на iOS для користувачів по всьому світуGoogle запускає окремий додаток Gemini на iOS для користувачів по всьому світу

Розширення Gemini дозволяють вам отримувати доступ до даних із різних додатків (фото: 9to5Google)

Цей додаток особливо примітний тим, що він приносить Gemini Live на iPhone після його дебюту на Android у вересні. Ви можете вести природну розмову зі здатністю переривати Gemini, щоб ставити запитання або вводити нову інформацію, а також міняти тему.

Live Activity дозволяє вам спілкуватися з Gemini Live під час використання інших додатків і коли iPhone заблоковано.

Ви також можете вибрати один із 10 голосів, який застосовується до всіх відповідей Gemini. На момент запуску підтримуються такі мови: англійська, іспанська, французька, німецька, хінді, португальська, арабська, італійська, індонезійська, японська, турецька та в'єтнамська.

Безкоштовний додаток Google Gemini доступний 35 мовами по всьому світу, починаючи з сьогоднішнього дня, в App Store. Тим часом Gemini залишиться доступним у застосунку Google, якщо ви хочете продовжити використовувати цей метод, або в мобільній версії.

Google запускає окремий додаток Gemini на iOS для користувачів по всьому світуGoogle запускає окремий додаток Gemini на iOS для користувачів по всьому світу

Існує 10 різних голосів для відповідей від Gemini (фото: 9to5Google)

Нагадаємо, що Google готує другу версію Gemini.

А ще у нас є матеріал про те, чим відрізняється пошуковик ChatGPT Search від Open AI.

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