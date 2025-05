Apple "похоронила" две популярные модели iPhone: что это значит для пользователей?

Apple ведет на своем сайте список винтажных и устаревших продуктов. Этот перечень используется, в первую очередь, в сервисных целях и указывает на доступность запасных частей.

Когда устройства Apple становятся винтажными

Согласно классификации компании, устройство признается винтажным, если его продажи были прекращены более пяти, но менее семи лет назад. После этого срока Apple больше не гарантирует наличие оригинальных комплектующих для ремонта.

Когда устройство перестает продаваться уже более семи лет, оно становится устаревшим - это означает, что его аппаратное обслуживание полностью прекращается, как в фирменных магазинах Apple Store, так и у авторизованных сервисных партнеров компании.

Сегодня в список винтажных продуктов официально вошли два популярных смартфона: iPhone 7 Plus и iPhone 8. Это касается всех моделей iPhone 7 Plus, а также версий iPhone 8 с объемом памяти 64 ГБ и 256 ГБ. При этом модели iPhone 8 на 128 ГБ пока не считаются винтажными, как и все модели iPhone 8 Plus, за исключением варианта цвета PRODUCT(RED).

На текущий момент список винтажных iPhone выглядит следующим образом:

iPhone 4 (8 ГБ)

iPhone 5

iPhone 6s (16 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ)

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7 Plus

iPhone 8 (64 ГБ / 256 ГБ)

iPhone 8 (PRODUCT)RED

iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED

iPhone X

iPhone XS Max

Кроме того, Apple перевела iPad Air 2 и iPad mini 2 из статуса винтажных в статус устаревших. Это означает, что фирменные сервисные центры больше не смогут проводить аппаратный ремонт этих устройств с использованием оригинальных комплектующих.