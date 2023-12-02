Apple офіційно випустила iOS 17.1.2 з виправленням помилок. Що ще нового з’явилося

Apple випустила iOS 17.1.2 невелике оновлення операційних систем iOS 17 та iPadOS 17, які вперше вийшли у вересні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на вебсайт MacRumors , який публікує новини, чутки та звіти, пов'язані з компанією Apple.

Что нового в iOS 17.1.2

Важко визначити, які зміни відбулися у iOS 17.1.2. За деякими джерелами, це оновлення призначене для усунення проблем з бездротовою зарядкою в автомобілях BMW. Користувачі повідомляють, що навіть після зняття чохла з iPhone 15 Pro Max заряджання не активується, і цей процес триває лише 5-10 секунд.

Однак точних даних про те, чи покращилася ситуація, немає. Згідно з відгуками на Reddit, навіть у iOS 17.2 beta 4 проблема з бездротовою зарядкою зберігається.

Також було помічено проблеми з Wi-Fi на деяких iPhone, де при підключенні до точки доступу з'являвся напис "Немає з'єднання з Інтернетом". Хоча цей баг був усунений в iOS 17.1.1, деякі користувачі продовжують стикатися з цією проблемою.

У будь-якому випадку, установка iOS 17.1.2 рекомендується хоча б через поліпшення безпеки. На момент написання цієї статті Apple уточнила, що обробка веб-контенту могла призводити до розкриття конфіденційної інформації та була актуальною для всіх версій, включаючи iOS 16.7.1.

Як оновити iOS на Айфоні

Як згадувалося раніше, iOS 17.1.2 є невеликим оновленням, яке багато користувачів часто пропускають, не встановлюючи його. В даний час немає проблем із завантаженням даної версії: навантаження на сервер мінімальне, тому оновлення iOS на iPhone легко виконати.Зайдіть в Налаштування iPhone.

Виберіть "Основні", а потім - "Оновлення".

Вимкніть вгорі бета-оновлення, якщо відстежуєте їх, а потім виконайте пошук нової версії.

Натисніть "Оновити", щоб завантажити новий iOS відразу, або «Оновити сьогодні вночі», якщо хочете оновити Айфон пізніше.

Обсяг iOS 17.1.2 складає приблизно 390 мегабайт, тому процес завантаження займе всього кілька хвилин. Перед завантаженням не забувайте вимкнути VPN, переконайтеся, що ваш iPhone заряджений, і підключіться до надійної точки доступу Wi-Fi, щоб уникнути можливих проблем.

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Коли вийде iOS 17.2

Згідно з неофіційною інформацією, очікується, що iOS 17.2 з'явиться в середині грудня, найімовірніше, 14-го числа.